Zekasal Durumlarını Tek Tweetle Anlatarak Mizahlarını Konuşturan Kişiler
Zekasal Durumlarını Tek Tweetle Anlatarak Mizahlarını Konuşturan Kişiler
Twitter (X) kullanıcıları zekasal durumlarını tek bir görselle anlatma yarışına girdi. Bir kullanıcının 'Zekasal olarak nasılsınız?' sorusuna yaratıcı ve eğlenceli cevaplar geldi.
Buyrun sizi şöyle alalım👇
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Her şey bu soruyla başladı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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