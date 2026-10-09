Zavadanak Dayı Olarak Tanınan Bekir Varol Siyasete Girdi: Rozetini Ümit Özdağ Taktı
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Mart 2020'de Manavgat'ta yaşadığı trafik kazasının ardından 'zavadanak' sözüyle sosyal medyanın diline yerleşen Bekir Varol, Zafer Partisi'ne üye oldu. Antalya'yı ziyaret eden Genel Başkan Ümit Özdağ, Varol'un yakasına parti rozetini kendi eliyle taktı ve ona 'Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim' dedi.
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Ümit Özdağ rozeti taktıktan sonra Varol'u Ankara'ya davet etti: "Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim."
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Bekir Varol'u herkese tanıtan görüntüler, 2020'de Manavgat'taki bir trafik kazası sonrası çekilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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