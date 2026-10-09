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Zavadanak Dayı Olarak Tanınan Bekir Varol Siyasete Girdi: Rozetini Ümit Özdağ Taktı

Zavadanak Dayı Olarak Tanınan Bekir Varol Siyasete Girdi: Rozetini Ümit Özdağ Taktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 11:00
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Mart 2020'de Manavgat'ta yaşadığı trafik kazasının ardından 'zavadanak' sözüyle sosyal medyanın diline yerleşen Bekir Varol, Zafer Partisi'ne üye oldu. Antalya'yı ziyaret eden Genel Başkan Ümit Özdağ, Varol'un yakasına parti rozetini kendi eliyle taktı ve ona 'Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim' dedi.

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Ümit Özdağ rozeti taktıktan sonra Varol'u Ankara'ya davet etti: "Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim."

Ümit Özdağ rozeti taktıktan sonra Varol'u Ankara'ya davet etti: "Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki temasları sırasında Bekir Varol'a üyelik rozetini taktı. Törenin ardından Özdağ'ın Varol'a söylediği cümle, haberin en çok konuşulan kısmı oldu: 'Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim.'

Bekir Varol'u herkese tanıtan görüntüler, 2020'de Manavgat'taki bir trafik kazası sonrası çekilmişti.

Bekir Varol'u herkese tanıtan görüntüler, 2020'de Manavgat'taki bir trafik kazası sonrası çekilmişti.

Her şey 15 Mart 2020'de, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan bir trafik kazasıyla başladı. Varol, olay yerinde karşı araç sürücüsüne 'Corona'dan mı kaçıyordun?' diye sordu, trafik polisine ise kendisine çarpan sürücüyü anlatırken 'Zavadanak çarptı' dedi. Sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Varol sonradan, 'zavadanak' kelimesinin bir Yörük ifadesi olduğunu ve bir işi hızlı, kontrolsüz yapmak anlamına geldiğini söyledi.

Tanınırlığını siyasete taşıma girişimi ilk kez bu değil. Varol, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamış, 'Ben anamın köyü olan Seydiler'den muhtarlığa aday olma kararı aldım' demişti. Sosyal medyadaki gücünü kullanarak köyün yol, su ve elektrik sorunlarını çözmeyi vadeden Varol, o dönem köylülerden destek istemişti. Şimdi ise Zafer Partisi rozetiyle gündemde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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