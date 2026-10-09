Zavadanak Dayı Olarak Tanınan Bekir Varol Siyasete Girdi: Rozetini Ümit Özdağ Taktı

Her şey 15 Mart 2020'de, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan bir trafik kazasıyla başladı. Varol, olay yerinde karşı araç sürücüsüne 'Corona'dan mı kaçıyordun?' diye sordu, trafik polisine ise kendisine çarpan sürücüyü anlatırken 'Zavadanak çarptı' dedi. Sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Varol sonradan, 'zavadanak' kelimesinin bir Yörük ifadesi olduğunu ve bir işi hızlı, kontrolsüz yapmak anlamına geldiğini söyledi.

Tanınırlığını siyasete taşıma girişimi ilk kez bu değil. Varol, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamış, 'Ben anamın köyü olan Seydiler'den muhtarlığa aday olma kararı aldım' demişti. Sosyal medyadaki gücünü kullanarak köyün yol, su ve elektrik sorunlarını çözmeyi vadeden Varol, o dönem köylülerden destek istemişti. Şimdi ise Zafer Partisi rozetiyle gündemde.