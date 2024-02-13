Zam Haberini mi Aldı? Jeff Bezos'un Zam Öncesi 600 Bin Litre Yakıt Alması Gündem Oldu

Mazota yapılan zam dün akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştururken, 44 TL'yi aşan mazotun litresi tarihi rekorunu da kırdı. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos da Türkiye'de demirlediği devasa yatına aldığı mazotla gündeme geldi.