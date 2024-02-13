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Zam Haberini mi Aldı? Jeff Bezos'un Zam Öncesi 600 Bin Litre Yakıt Alması Gündem Oldu

Zam Haberini mi Aldı? Jeff Bezos'un Zam Öncesi 600 Bin Litre Yakıt Alması Gündem Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 13:51

Mazota yapılan zam dün akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştururken, 44 TL'yi aşan mazotun litresi tarihi rekorunu da kırdı. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos da Türkiye'de demirlediği devasa yatına aldığı mazotla gündeme geldi.

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Akaryakıt fiyatlarında yükseliş herkesi bir şekilde etkilerken, son yapılan zam ile motorin fiyatı tarihi zirveye çıktı.

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş herkesi bir şekilde etkilerken, son yapılan zam ile motorin fiyatı tarihi zirveye çıktı.

Detayları burada.

Amazon'un kurucusu, dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos da devasa yatı Flying Fox ile Türkiye'de Fethiye kıyılarına demirledi.

Amazon'un kurucusu, dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos da devasa yatı Flying Fox ile Türkiye'de Fethiye kıyılarına demirledi.

Bu ultra lüks yatın da yakıtı Bezos'a koyar mı bilinmez ama zam öncesi yüklü alım yapması soru işareti oluşturmadı diyemeyiz.

Bu ultra lüks yatın da yakıtı Bezos'a koyar mı bilinmez ama zam öncesi yüklü alım yapması soru işareti oluşturmadı diyemeyiz.

Aldığı yakıt öyle böyle değil malum: 600 bin litre! Zam öncesi alsa 25 milyon 32 bin TL (815 bin 374 dolar), zam sonrası 26 milyon 574 bin TL (865 bin 602 dolar) tutuyor. 50 bin dolar için değer mi Bezos?

Aldığı yakıt öyle böyle değil malum: 600 bin litre! Zam öncesi alsa 25 milyon 32 bin TL (815 bin 374 dolar), zam sonrası 26 milyon 574 bin TL (865 bin 602 dolar) tutuyor. 50 bin dolar için değer mi Bezos?

Bildiğimiz kadarıyla özel yatlar için ÖTV sıfır diye bir durum yok. Ancak özel bir durum varsa o zaman 8,86 TL'si ÖTV ediyor ve toplamda 5 milyon 316 bin TL (173 bin 169 dolar) fark ediyor.

Bildiğimiz kadarıyla özel yatlar için ÖTV sıfır diye bir durum yok. Ancak özel bir durum varsa o zaman 8,86 TL'si ÖTV ediyor ve toplamda 5 milyon 316 bin TL (173 bin 169 dolar) fark ediyor.

Yat yakıt ÖTV için bakınız: Doğruluk payı. 

ÖTV oranı için bakınız: Ozan Bingöl.

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Jeff Bezos'un aldığı yakıta ve zem öncesi olmasına da sosyal medyada yorumlar çok oldu.

Jeff Bezos'un aldığı yakıta ve zem öncesi olmasına da sosyal medyada yorumlar çok oldu.
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Çok!

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