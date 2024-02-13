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İstasyonlarda Kuyruk Oluştu, Motorin Zam Sonrası 45 TL'yi Aşarak Tarihi Rekorunu Kırdı

İstasyonlarda Kuyruk Oluştu, Motorin Zam Sonrası 45 TL'yi Aşarak Tarihi Rekorunu Kırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 10:46 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 11:09

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar 7'den 77'ye herkesi ve her ürünü etkilerken, motorine yapılan son zamla yeni bir rekor kırıldı.

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Akaryakıt fiyatlarında yazdan bu yana görülen zamlar rekora ulaştı.

Akaryakıt fiyatlarında yazdan bu yana görülen zamlar rekora ulaştı.

Motorinin litre fiyatına gece itibarıyla 2,57 TL zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 44 TL'yi aşarak tarihi zirvesini gördü.

13 Şubat itibarıyla motorinin litre fiyatı 44,29 TL olurken, rekor seviye de görülmüş oldu. 

Benzin fiyatlarına zam gelmezken, halen litre fiyatı 39,42 TL'de bulunuyor.

Son zamla benzin ve motorinin litre fiyatları arasında fark 5 TL'nin üzerine çıktı.

Son zamla benzin ve motorinin litre fiyatları arasında fark 5 TL'nin üzerine çıktı.

Bloomberg'in aktardığına göre, motorine gelen son zamla yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 oranında, Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana da yüzde 129 oranında artmış oldu.

Motorin zammı haberinin detayları burada.

Akaryakıt fiyatları, özellikle motorin, sosyal medyada gündeme yerleşirken,

Akaryakıt fiyatları, özellikle motorin, sosyal medyada gündeme yerleşirken,
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Gerek fiyatlar, gerek de kuyruklar yorumlara yansıdı.

Gerek fiyatlar, gerek de kuyruklar yorumlara yansıdı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Benzinliklerde kuyruklar da oluştu.

Benzinliklerde kuyruklar da oluştu.

2,5 TL daha ucuza almak için vatandaşlar istasyonlara akın etti.

2,5 TL daha ucuza almak için vatandaşlar istasyonlara akın etti.
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Daha da artar mı fiyatlar? Ne dersiniz?

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