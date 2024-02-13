İstasyonlarda Kuyruk Oluştu, Motorin Zam Sonrası 45 TL'yi Aşarak Tarihi Rekorunu Kırdı
İstasyonlarda Kuyruk Oluştu, Motorin Zam Sonrası 45 TL'yi Aşarak Tarihi Rekorunu Kırdı
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar 7'den 77'ye herkesi ve her ürünü etkilerken, motorine yapılan son zamla yeni bir rekor kırıldı.
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Akaryakıt fiyatlarında yazdan bu yana görülen zamlar rekora ulaştı.
Son zamla benzin ve motorinin litre fiyatları arasında fark 5 TL'nin üzerine çıktı.
Akaryakıt fiyatları, özellikle motorin, sosyal medyada gündeme yerleşirken,
Gerek fiyatlar, gerek de kuyruklar yorumlara yansıdı.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Benzinliklerde kuyruklar da oluştu.
2,5 TL daha ucuza almak için vatandaşlar istasyonlara akın etti.
Daha da artar mı fiyatlar? Ne dersiniz?
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