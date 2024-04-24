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Yüzüklerin Efendisi Hayranlarına Müjde: Hobbit Olacağımız Tales of Shire'dan İlk Fragman Geldi

Yüzüklerin Efendisi Hayranlarına Müjde: Hobbit Olacağımız Tales of Shire'dan İlk Fragman Geldi

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 19:01

2023 Eylül ayında duyurulan Tales of the Shire için ilk bilgiler geçtiğimiz saatlerde geldi. Oyunun tam olarak neye benzediğini artık detaylı bir şekilde görebiliyoruz.

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Hobbit köyüne merhaba deyin!

Hobbit köyüne merhaba deyin!

Tales of the Shire içerisinde huzur dolu anlar oyuncuları bekliyor olacak. Yaşam simülasyonu türüyle karşımıza çıkan bu oyun hakkında daha detaylı bilgi sahibi olma şansına eriştik.

İşte yayınlanan ilk fragman;

Oyunun geliştiricisi ise oldukça ilginç bir firma!

Oyunun geliştiricisi ise oldukça ilginç bir firma!

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan Weta Workshop, bu oyunun geliştiricisi konumunda. Yani bu firmanın daha önce bir oyun geçmişi yok ancak seriye oldukça hakimler, hem de en başından beri!

Oyun içerisinde yok yok.

Oyun içerisinde yok yok.

Tales of the Shire içerisinde oldukça sıcak ve keyifli bir ortam varmış gibi görünüyor. Shire köyü içerisinde ilgi çekici görevlerin yanı sıra kendi yiyeceğinizi ve ürünlerinizi yetiştireceksiniz. Farklı mevsimler içerisinde aynı zamanda haritada ilgi çekici noktaları keşfedecek ve farklı bir Yüzüklerin Efendisi deneyimi yaşayacaksınız diyebiliriz.

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