Yüzüklerin Efendisi Hayranlarına Müjde: Hobbit Olacağımız Tales of Shire'dan İlk Fragman Geldi
Yüzüklerin Efendisi Hayranlarına Müjde: Hobbit Olacağımız Tales of Shire'dan İlk Fragman Geldi
2023 Eylül ayında duyurulan Tales of the Shire için ilk bilgiler geçtiğimiz saatlerde geldi. Oyunun tam olarak neye benzediğini artık detaylı bir şekilde görebiliyoruz.
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Hobbit köyüne merhaba deyin!
İşte yayınlanan ilk fragman;
Oyunun geliştiricisi ise oldukça ilginç bir firma!
Oyun içerisinde yok yok.
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