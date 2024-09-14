Yüzde Kaç Öz Sevgiye Sahipsin?
Yüzde Kaç Öz Sevgiye Sahipsin?
Kendine duyduğun sevgi ve saygı bu hayattaki her şeyden önce gelmeli. Çünkü önce sen kendini sevmeli ve kendine değer vermelisin ki daha sonra insanlardan bir şeyler bekleyebilmelisin. Bakalım sen kendini yüzde kaç seviyorsun?
Sen yüzde kaç öz sevgiye sahipsin?
Haydiiii testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini nasıl tanımlarsın?
4. Kendini nasıl ödüllendirirsin?
5. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
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6. Peki sence sen değerli biri misin?
7. Başkalarının görüşlerine karşı tutumun nedir?
8. Son olarak kendine bir ay içinde bir hediye aldın mı?
Sen %25 öz sevgiye sahipsin!
Sen %50 öz sevgiye sahipsin!
Sen %75 öz sevgiye sahipsin!
Sen %100 öz sevgiye sahipsin!
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😎Sen, kendine %75 oranında öz sevgi gösteriyorsun. Bu, kendini kabul etme, kendi değerini bilme ve kendine nazik olma konusunda oldukça güçlü bir aşamaya gel... Devamını Gör
Sen %75 öz sevgiye sahipsin!