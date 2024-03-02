YouTuber Alper Rende, Afganistan'a Giderek Bir Türk'ün Gözünden Şeriat Hayatını Gizlice Kaydetti
YouTuber Alper Rende, Afganistan'a Giderek Bir Türk'ün Gözünden Şeriat Hayatını Gizlice Kaydetti
YouTuber Alper Rende, Türkiye'deki şeriat tartışmalarından sonra Afganistan'a giderek gizlice şeriat yönetimini kaydetti.
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Dünyanın en tehlikelerinden birisi olan Afganistan'a giden Alper Rende, şeriat yönetiminin kendi halkına davranışlarını şeriat yönetiminin getirdiği yasakları kaydetti.
Türkiye'den direkt vize alınamayacağını belirten Alper Rende, Pakistan üzerinden Afganistan'a geçerken, Pakistan sokaklarını gezerken de hiç kadın görememesini 'Bu videoda hiç kadın göremeyeceksiniz, çünkü hepsi eve hapsedilmiş durumda' diyerek açıkladı.
Bir Türk'ün gözünden şeriat hayatını gösteren Alper Rende, yer yer gizli görüntüler çekip Afganistan'a nasıl girdiğini, ülkede nelerler karşılaştığını tüm çıplaklığı ile gösterdi.
İşre Alper Rende'nin 'Afganistan ve şeriat' videosu: 👇
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