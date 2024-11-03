Yol Kenarında Zurna Çalan Çinli'nin Sırrı Çözüldü: "İnsanları Rahatsız Etmemek İçin Şehirden Uzakta Çalıyorum"

Gün geçmiyor ki ülkemizde ilginç bir manzarayla karşılaşmayalım. Son günlerde gündemimizi meşgul eden ilginç olay ise Tekirdağ, Kapaklı'da yol kenarında zurna çalan Çinli oldu. Kendisi Kapaklı'nın farklı yerlerinde zurna çalarken görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O adamın neden yol kenarında zurna çaldığı merak konusu olunca kendisi konuya bir açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zurna çalmayı çok sevdiğini ve müziğin onun için bir tutku olduğunu söyleyen adam, insanları rahatsız etmemek için şehirden uzakta zurna çaldığını söyledi.
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın