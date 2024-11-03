Yol Kenarında Zurna Çalan Çinli'nin Sırrı Çözüldü: "İnsanları Rahatsız Etmemek İçin Şehirden Uzakta Çalıyorum"

Gün geçmiyor ki ülkemizde ilginç bir manzarayla karşılaşmayalım. Son günlerde gündemimizi meşgul eden ilginç olay ise Tekirdağ, Kapaklı'da yol kenarında zurna çalan Çinli oldu. Kendisi Kapaklı'nın farklı yerlerinde zurna çalarken görüldü.