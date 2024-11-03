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Yol Kenarında Zurna Çalan Çinli'nin Sırrı Çözüldü: "İnsanları Rahatsız Etmemek İçin Şehirden Uzakta Çalıyorum"

Yol Kenarında Zurna Çalan Çinli'nin Sırrı Çözüldü: "İnsanları Rahatsız Etmemek İçin Şehirden Uzakta Çalıyorum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 10:29

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Gün geçmiyor ki ülkemizde ilginç bir manzarayla karşılaşmayalım. Son günlerde gündemimizi meşgul eden ilginç olay ise Tekirdağ, Kapaklı'da yol kenarında zurna çalan Çinli oldu. Kendisi Kapaklı'nın farklı yerlerinde zurna çalarken görüldü.

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O adamın neden yol kenarında zurna çaldığı merak konusu olunca kendisi konuya bir açıklık getirdi.

O adamın neden yol kenarında zurna çaldığı merak konusu olunca kendisi konuya bir açıklık getirdi.

Zurna çalmayı çok sevdiğini ve müziğin onun için bir tutku olduğunu söyleyen adam, insanları rahatsız etmemek için şehirden uzakta zurna çaldığını söyledi.

Zurna çalmayı çok sevdiğini ve müziğin onun için bir tutku olduğunu söyleyen adam, insanları rahatsız etmemek için şehirden uzakta zurna çaldığını söyledi.

Kendisinin bu duyarlılığı beğeni topladı.

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