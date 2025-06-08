Yine Hollywood Yine Taciz: Oscar'lı Oyuncu Jared Leto'ya Cinsel Saldırı Suçlamaları
Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto hakkında cinsel saldırı suçlamaları gündemde. Air Mail Gazetesi, 9 ayrı kadının verdiği röportajlarda Jared Leto'nun kendilerine uygunsuz davrandığını, hatta bazıları reşit olmadıkları sırada bu duruma maruz kaldıklarını itiraf etti.
KAYNAK: Air Mail
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Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyen Jared Leto bu defa başarılarıyla değil cinsel saldırı suçlamalarıyla gündem oldu.
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Jared Leto'dan iddialara yalanlama geldi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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