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Yine Hollywood Yine Taciz: Oscar'lı Oyuncu Jared Leto'ya Cinsel Saldırı Suçlamaları

Yine Hollywood Yine Taciz: Oscar'lı Oyuncu Jared Leto'ya Cinsel Saldırı Suçlamaları

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 22:47

Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto hakkında cinsel saldırı suçlamaları gündemde. Air Mail Gazetesi, 9 ayrı kadının verdiği röportajlarda Jared Leto'nun kendilerine uygunsuz davrandığını, hatta bazıları reşit olmadıkları sırada bu duruma maruz kaldıklarını itiraf etti.

KAYNAK: Air Mail

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Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyen Jared Leto bu defa başarılarıyla değil cinsel saldırı suçlamalarıyla gündem oldu.

Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyen Jared Leto bu defa başarılarıyla değil cinsel saldırı suçlamalarıyla gündem oldu.

Air Mail Gazetesi, Jared Leto'nun kendilerine uygunsuz davrandığını, hatta bazıları reşit olmadıkları sırada bu duruma maruz kaldıklarını iddia eden 9 kadınla yapılan röportajları yayımladı. 

'Uzun zamandır herkesçe bilinen bir sırdı' denilen olayda Jared Leto'nun 16 yaşında bir kıza cinsel içerikli sorular sormak, 17 yaşında bir kızın önünde çıplak kalmak ve 18 yaşında bir kıza karşı cinsel taciz içeren eylemde bulunmak gibi iddialarla suçlandığı ortaya çıktı.

Jared Leto'dan iddialara yalanlama geldi!

Jared Leto'dan iddialara yalanlama geldi!

Ayrıca iddialarda Leto'nun bu hareketleri yaparken uyuşturucu etkisinde olabileceği de vardı. Jared Leto'nun temsilcisi, 9 kadının cinsel saldırı iddialarını oyuncunun 35 yıldır içki içmediğini ve uyuşturucu kullanmadığını da belirterek reddetti. 

Leto'nun temsilcisi, Air Mail'e 'Asla işe alım, şikayet veya uygunsuzluk olmadı' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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