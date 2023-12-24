"Yine Böyle Filmler Yapılsın İstiyorum" Dedirten Tadı Damakta Kalmış Efsane Filmler
"Yine Böyle Filmler Yapılsın İstiyorum" Dedirten Tadı Damakta Kalmış Efsane Filmler
Yıllar önce izlenen bazı filmlerin tadı damağımızdan gitmez, unutup tekrardan izleme isteğiyle dolup taşarız. Bazen bunun nedeni filmin içimizde dokunduğu bir yer olabilir, çocuklukta izlenip unutulmayan hayran kaldığımız bir film olabilir veya o kadar kalitelidir ki ona benzer filmleri bulup izlemek isteriz. Sizler için 'Yine böyle filmler çekilse de izlesek' dediğimiz filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 2001
20. Billy Elliot, 2000
19. Naked, 1993
18. The Notebook, 2004
17. The Breakfast Club, 1985
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Almost Famous, 2000
15. Dead Poets Society, 1989
14. Before Sunrise, 1995
13. Into the Wild, 2007
12. Trainspotting, 1996
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. The Truman Show, 1998
10. A Beautiful Mind, 2001
9. V For Vendetta, 2005
8. American Beauty, 1999
7. Cinema Paradiso, 1988
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. It’s a Wonderful Life, 1946
5. The Matrix, 1999
4. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001
3. The Good, the Bad and the Ugly, 1966
2. Fight Club, 1999
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Schindler’s List, 1993
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda