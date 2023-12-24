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"Yine Böyle Filmler Yapılsın İstiyorum" Dedirten Tadı Damakta Kalmış Efsane Filmler

"Yine Böyle Filmler Yapılsın İstiyorum" Dedirten Tadı Damakta Kalmış Efsane Filmler

film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 12:01

Yıllar önce izlenen bazı filmlerin tadı damağımızdan gitmez, unutup tekrardan izleme isteğiyle dolup taşarız. Bazen bunun nedeni filmin içimizde dokunduğu bir yer olabilir, çocuklukta izlenip unutulmayan hayran kaldığımız bir film olabilir veya o kadar kalitelidir ki ona benzer filmleri bulup izlemek isteriz. Sizler için 'Yine böyle filmler çekilse de izlesek' dediğimiz filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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21. Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 2001

21. Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 2001

IMDb: 7.6 

Özet: Harry Potter, amcası ve halasıyla sıradan ve zorluklarla dolu bir hayatı yaşarken, yılanlarla konuşabildiğinin, kızgınlık öfkesi sırasında eşyaları hareket ettirebildiğinin farkına varır. Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu'ndan kabul edildiğini belirten mektup ise hayatının sıradanlığını değiştirir. 

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 

Yönetmen: Chris Columbus

20. Billy Elliot, 2000

20. Billy Elliot, 2000

IMDb: 7.7  

Özet: Kuzey İngiltere'de 1984 yılında yaşanan madenci grevinin sosyal bir zemin olarak karşımıza çıktığı film, ağabeyi ve babası greve katılan 11 yaşındaki bir çocuğun tek başına ayakta durma savaşını ve içsel mücadelesini anlatıyor. 

Oyuncular: Jamie Bell, Julie Walters, Jean Heywood  

Yönetmen: Stephen Daldry

19. Naked, 1993

19. Naked, 1993

IMDb: 7.7  

Özet: Johnny çalıntı bir arabayla geldiği Londra'da ilk önce eski sevgilisi Louise'in evine gider. Bir müddet burada kalsa da hiçbir yere ait olmayan bu adamı bağlayan hiçbir şey yoktur. Johnny bavulunu alır ve Londra sokaklarında dolaşmaya başlar.  

Oyuncular: David Thewlis, Lesley Sharp, Katrin Cartlidge  

Yönetmen: Mike Leigh

18. The Notebook, 2004

18. The Notebook, 2004

IMDb: 7.8  

Özet: Film, gençliklerinde birbirlerine aşık olan Allie ve Noah adlı iki genç insanın yaşadığı romantik maceraları anlatır.  

Oyuncular: Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams   

Yönetmen: Nick Cassavetes

17. The Breakfast Club, 1985

17. The Breakfast Club, 1985

IMDb: 7.8   

Özet: Amerikan lise hayatından beş ayrı klişe karakter kendilerini, cezalı oldukları cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek üzere bir arada bulurlar: bir sarışın, bir anarşist, bir inek, bir sporcu ve bir entel.    

Oyuncular: Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald   

Yönetmen: John Hughes

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16. Almost Famous, 2000

16. Almost Famous, 2000

IMDb: 7.9  

Özet: Ergenlik çağında bir genç olan William'ın hayattaki tek tutkusu müziktir. Bu nedenle okulunu da pek umursamayan William, bu durumdan ötürü ailesiyle sürekli çatışmaktadır. Sevdiği müzik grupları üzerine amatör yazılar yazan William, zamanla tanınmaya ve küçük yaşına rağmen önemli mevkilere adım atmaya başlar.

Oyuncular: Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson  

Yönetmen: Cameron Crowe

15. Dead Poets Society, 1989

15. Dead Poets Society, 1989

IMDb: 8.1   

Özet: Welton Akademisi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek olan bir okuldur. Okul yönetiminin muhafazakar ve ortodoks tavırları, öğrenciler için sıkıcı ve bunaltıcı bir hale gelir.  

Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke   

Yönetmen: Peter Weir

14. Before Sunrise, 1995

14. Before Sunrise, 1995

IMDb: 8.1   

Özet: Film, Amerikalı Jesse ve Fransız Celine'in bir tren yolculuğunda tanışmasını ve Viyana'da geçirdikleri bir geceyi anlatır. İkisi, her ikisinin de son günlerini Avrupa'da geçirdikleri için birbirlerine çekilirler ve gece boyunca şehirde dolaşırlar. 

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert   

Yönetmen: Richard Linklater

13. Into the Wild, 2007

13. Into the Wild, 2007

IMDb: 8.1  

Özet: Film, rahat ve konforlu yaşamını terk ederek Alaska’nın kırsalında hayatının en büyük meydan okumasını gerçekleştirmek ve özgürlüğü yaşamak için yollara düşen Christopher’ın hikayesini anlatır. 

Oyuncular: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener  

Yönetmen: Sean Penn

12. Trainspotting, 1996

12. Trainspotting, 1996

IMDb: 8.1  

Özet: Eroini ve kötü arkadaşları ardında bırakmak isteyen Mark Renton, zor da olsa temizlenir ve Londra’ya gider. Ama geçmişten kurtulmak o kadar kolay değildir. 

Oyuncular: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller  

Yönetmen: Danny Boyle

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11. The Truman Show, 1998

11. The Truman Show, 1998

IMDb: 8.2  

Özet: Truman Burbank, harika bir adada yaşayıp mutlu bir hayat sürer ancak gerçekte, yaşamı 24 saat boyunca dünya çapında yayınlanan bir televizyon şovudur.  

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney  

Yönetmen: Peter Weir

10. A Beautiful Mind, 2001

10. A Beautiful Mind, 2001

IMDb: 8.2  

Özet: Dahi matematikçi John Forbes Nash, Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görür ve ortaya büyük bir teori atar ancak zamanla şizofreni belirtileriyle mücadele etmek zorunda kalır ve kendi kurgusal gerçekliğinden gerçek dünyayı ayırt edemez hale gelir.  

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly  

Yönetmen: Ron Howard

9. V For Vendetta, 2005

9. V For Vendetta, 2005

IMDb: 8.2  

Özet: Film, 2020 yılında totaliter ve faşist bir yönetimin kontrolündeki İngiltere'de geçer. Özgürlüklerin olmadığı bu ortamda, absürt terör eylemleri gerçekleştiren gizemli bir figür ortaya çıkar ve özgürlüğün anlamını bilmeyen genç bir kadını etkiler.  

Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Rupert Graves  

Yönetmen: James McTeigue

8. American Beauty, 1999

8. American Beauty, 1999

IMDb: 8.3  

Özet: Lester Burnham, çevresindeki insanlar tarafından sevilmediğini hissetmektedir. Yıllardır gizlemekte olduğu tutkuları sonucunda Lester, hayatında birkaç küçük değişiklik yapmaya karar verir. 

Oyuncular: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch  

Yönetmen: Sam Mendes

7. Cinema Paradiso, 1988

7. Cinema Paradiso, 1988

IMDb: 8.5  

Özet: Sinemaya ilgi duymaya başlayan bir çocuk, sinemanın makinistiyle derin bir dostluk kurar.  

Oyuncular: Philippe Noiret, Enzo Cannavale, Antonella Attili  

Yönetmen: Giuseppe Tornatore

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6. It’s a Wonderful Life, 1946

6. It’s a Wonderful Life, 1946

IMDb: 8.6     

Özet: George Bailey, küçük bir kasabada doğar ve hayatı boyunca bir dizi zorluklarla karşılaşır. Noel gecesi, işindeki bir hatayla başı dertte olan George, intihar etmeyi düşünür. Ancak, Clarence adındaki bir melek onu kurtarır. 

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore     

Yönetmen: Frank Capra

5. The Matrix, 1999

5. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7  

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır.  

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss  

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

4. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001

4. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001

IMDb: 8.8 

Özet: Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf'ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten ve savaşlardan kurtulmanın, gücünü toplamaya çalışan Sauron'u engellemenin tek yolu yüzüğü yok etmektir. 

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom 

Yönetmen: Peter Jackson

3. The Good, the Bad and the Ugly, 1966

3. The Good, the Bad and the Ugly, 1966

IMDb: 8.8  

Özet: Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri İyi, Kötü ve Çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı bir araçtır.   

Oyuncular: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef  

Yönetmen: Sergio Leone

2. Fight Club, 1999

2. Fight Club, 1999

IMDb: 8.8  

Özet: Film, sıradan hayatının girdaplarında bunalımlar yaşayan bir sigorta müfettişi olan ana karakteri merkezine alır. Bu isimsiz karakter, uykusuzluğunu yenmek ve hayatına anlam katmak için kanserlilere moral destek sağlayan terapi gruplarına katılır.  

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf  

Yönetmen: David Fincher

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1. Schindler’s List, 1993

1. Schindler’s List, 1993

IMDb: 9.0    

Özet: Oscar Schindler mühimmat üreten bir fabrika açar. Fabrikasında çalışan Yahudi işçiler, holokost sırasında toplama kamplarına gönderilmekten kurtulur. Schindler, zamanla Yahudilerin maruz kaldığı zulmü anlamaya başlar ve işçilerini toplama kamplarından kurtarmaya karar verir.    

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley    

Yönetmen: Steven Spielberg

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