Yılın En Çok İzlenen Filminden Çağatay Ulusoy'un Yeni Projesine Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
Yılın En Çok İzlenen Filminden Çağatay Ulusoy'un Yeni Projesine Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
Kaynak: https://twitter.com/CapaMagDizi,https...
Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬
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1. Pixar, yeni Cars projeleri üzerinde çalışıyor.
2. Adam Driver, Star Wars evreniyle artık bir bağlantısı olmadığını dile getirdi.
3. Amazon, 29 Ocak’tan itibaren Prime Video kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak.
4. Bridgerton'ın 3. sezonundan yeni bir afiş yayımlandı.
5. Jeremy Allen White, Shameless için oyuncu seçmeleri yapılırken Ian'ı canlandırmak için de seçmelere katıldığını ve rolü çok istediğini, ancak gün sonunda Lip rolü için seçildiğini açıkladı.
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6. Love Actually, 20. yılı şerefine 29 Aralık'ta ülkemizde yeniden vizyona girecek.
7. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın başrollerini paylaştığı Senden Önce dizisinin çekimleri başladı.
8. Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Gaddar afişi yayınlandı.
9. Çarkıfelek yarışma programı, Cem Davran’ın sunumuyla yakında TV8 ekranlarında yeniden yayınlanacak.
10. 2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen film Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa oldu.
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11. Zeki Demirkubuz, Yeraltı 2’nin geleceğini ve Muharrem’in hikayesine devam edeceğini açıkladı.
12. Joker 2 filminden yeni kareler paylaşıldı.
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