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Yılın En Çok İzlenen Filminden Çağatay Ulusoy'un Yeni Projesine Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

Yılın En Çok İzlenen Filminden Çağatay Ulusoy'un Yeni Projesine Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

dizi film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 10:28

Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬

Kaynak: https://twitter.com/CapaMagDizi,https...
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16. Doctor Who'nun Ncuti Gatwa'nın başrolünde yer aldığı sezonundan ilk fragman yayımlandı.

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