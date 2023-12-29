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Yıldız Falına Göre Hayatındaki Büyük Değişimi Hangi Yıl Yaşayacaksın?

Yıldız Falına Göre Hayatındaki Büyük Değişimi Hangi Yıl Yaşayacaksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.12.2023 - 20:16

Hayatındaki en büyük değişimi hangi yıl yaşayacaksın?

Eğer hazırsan;

Haydiii testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Doğduğun yılın son rakamı seçer misin?

3. Doğduğun ayı da seçer misin?

4. Doğum saatini de öğrenelim.

5. Annenin doğum yılının son rakamını da seçer misin?

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6. Son olarak babanın doğduğu günü öğrenelim!

Hayatındaki en büyük değişimi 2024 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2025 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2026 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2028 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2030 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2029 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2032 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2027 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2033 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2034 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2035 yılında yaşayacaksın!

Hayatındaki en büyük değişimi 2036 yılında yaşayacaksın!

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Ponche

2036 😂😂😂😂

milllikass.58

Ateşli kızlar seni bekliyor ----- Sexy18.pw

kubrickss

bu yorumlara neler oluyor ya??!!

Onur

Hayatındaki en büyük değişimi 2024 yılında yaşayacaksın!