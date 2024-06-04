Yetenek mi İşsizlik mi: Sniper Şeklindeki PC Kasası Aklınızı Alacak
Yetenek mi İşsizlik mi: Sniper Şeklindeki PC Kasası Aklınızı Alacak
Konu PC kasası toplamak olunca bunu yapmanın pek çok yolu var ancak serde biraz yaratıcılık olunca ortaya çıkan sonuçlar da hayli enteresan oluyor. Yetenekli bir modcunun yarattığı sniper şeklindeki PC kasası da görülmeye değer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Daha önce klozetin sifon haznesine yapılan PC kasasından tutun da...
PC kutusuna toplanmış PC'ye kadar çok ama çok garip şeyler gördük.
Ancak böylesini görmeyi bırakın, hayal dahi edemezdik!
Fütüristik sniper kasanın yapımı ise yaklaşık 2,700 dolar tutmuş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın