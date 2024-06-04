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Yetenek mi İşsizlik mi: Sniper Şeklindeki PC Kasası Aklınızı Alacak

Yetenek mi İşsizlik mi: Sniper Şeklindeki PC Kasası Aklınızı Alacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
04.06.2024 - 11:41

Konu PC kasası toplamak olunca bunu yapmanın pek çok yolu var ancak serde biraz yaratıcılık olunca ortaya çıkan sonuçlar da hayli enteresan oluyor. Yetenekli bir modcunun yarattığı sniper şeklindeki PC kasası da görülmeye değer.

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Daha önce klozetin sifon haznesine yapılan PC kasasından tutun da...

Daha önce klozetin sifon haznesine yapılan PC kasasından tutun da...

PC kutusuna toplanmış PC'ye kadar çok ama çok garip şeyler gördük.

PC kutusuna toplanmış PC'ye kadar çok ama çok garip şeyler gördük.

Ancak böylesini görmeyi bırakın, hayal dahi edemezdik!

Ancak böylesini görmeyi bırakın, hayal dahi edemezdik!

Bir donanım firmasının düzenlediği yarışma kapsamında yaratılan bu sniper tüfeği aslında üst seviye bir bilgisayar! Taylandlı Juggapat Modifier adlı kullanıcı tarafından yaratılan PC kasası şimdiden akıllarımızı aldı bile.

Fütüristik sniper kasanın yapımı ise yaklaşık 2,700 dolar tutmuş.

Fütüristik sniper kasanın yapımı ise yaklaşık 2,700 dolar tutmuş.

Gerçek bir sniperdan ziyade kurgusal evrenlerde ve oyun dünyasında karşımıza çıkan kurgusal tüfekleri andıran bu PC kasası yarışmadan galip ayrılacak mı yoksa karşısına daha enteresan bir rakip çıkacak mı göreceğiz.

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