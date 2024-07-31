Yeni Valorant Haritası Abyss Milyonlarca Oyuncunun Sonu Olmuş!
Yeni Valorant Haritası Abyss Milyonlarca Oyuncunun Sonu Olmuş!
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Valorant'ın en yeni haritası Abyss aynı zamanda oyunun "sınırları olmayan" tek haritası.
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Riot Games Abyss haritası hakkında paylaştığı ilginç istatistikle haritanın sahiden de ne kadar ölümcül olabileceğini gösterdi.
Abyss hakkındaki ilginç istatistikler bununla da sınırlı değil.
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