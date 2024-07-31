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Yeni Valorant Haritası Abyss Milyonlarca Oyuncunun Sonu Olmuş!

Yeni Valorant Haritası Abyss Milyonlarca Oyuncunun Sonu Olmuş!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 17:20

Valorant'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss için Riot Games cephesinden ilginç bir istatistik geldi. Meğer Abyss'te düşmelere doyamamışız!

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Valorant'ın en yeni haritası Abyss aynı zamanda oyunun "sınırları olmayan" tek haritası.

Valorant'ın en yeni haritası Abyss aynı zamanda oyunun "sınırları olmayan" tek haritası.

Adının hakkını verecek şekilde uçurumlarla çevrili bir harita olan Abyss'te düşmanlar kadar haritanın da kendisi dikkatsiz oyuncular için kesin ve direkt ölüm anlamına gelebiliyor.

Riot Games Abyss haritası hakkında paylaştığı ilginç istatistikle haritanın sahiden de ne kadar ölümcül olabileceğini gösterdi.

Riot Games Abyss haritası hakkında paylaştığı ilginç istatistikle haritanın sahiden de ne kadar ölümcül olabileceğini gösterdi.

Geçtiğimiz ay oyuna eklenen Abyss haritasında tamı tamına 9 milyon oyuncu ya kazayla, ya da diğer oyuncuların kullandıkları yetenekler sebebiyle belki de düşmanla yüz yüze dahi gelmeden kesin ölümle tanışmış!

Abyss hakkındaki ilginç istatistikler bununla da sınırlı değil.

Abyss hakkındaki ilginç istatistikler bununla da sınırlı değil.

Abyss'in oyuna eklenmesinden bu yana haritada 7 milyondan fazla maç oynanmış. Bu da 13 milyondan fazla oyuncunun Abyss'e ayak bastığı manasına geliyor. 13 milyondan fazla oyuncu tarafından 7 milyondan fazla oyun oynandı. Abyss'teki maçların toplam süresi ise 30 milyon saati aşıyor.

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