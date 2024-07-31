Starfield İçin Yeni DLC Yolda Olabilir: Marka Başvurusu İpucu Verdi
Starfield İçin Yeni DLC Yolda Olabilir: Marka Başvurusu İpucu Verdi
Bethesda tarafından geliştirilen ve oyuncuları pek de tatmin etmeyen Starfield için yeni bir DLC'nin yolda olduğunu firmanın başvurusu ele verdi.
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Bethesda'nın neredeyse 20 yıllık bir aradan sonra ortaya koyduğu ilk orijinal IP olan Starfield hepimizi heyecanlandırmış olsa da bekleneni pek de verememişti.
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Starfield için bir DLC'nin daha yolda olduğunu yapılan marka tescil başvurusu ortaya çıkarttı.
Bahsi geçen Starborn DLC'sinden önce bizi bekleyen bir diğer genişleme paketi ise yolda.
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