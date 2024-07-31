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Starfield İçin Yeni DLC Yolda Olabilir: Marka Başvurusu İpucu Verdi

Starfield İçin Yeni DLC Yolda Olabilir: Marka Başvurusu İpucu Verdi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 13:17

Bethesda tarafından geliştirilen ve oyuncuları pek de tatmin etmeyen Starfield için yeni bir DLC'nin yolda olduğunu firmanın başvurusu ele verdi.

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Bethesda'nın neredeyse 20 yıllık bir aradan sonra ortaya koyduğu ilk orijinal IP olan Starfield hepimizi heyecanlandırmış olsa da bekleneni pek de verememişti.

Bethesda'nın neredeyse 20 yıllık bir aradan sonra ortaya koyduğu ilk orijinal IP olan Starfield hepimizi heyecanlandırmış olsa da bekleneni pek de verememişti.

Özellikle oyuncular tarafından karışık yorumlarla karşılanan Starfield pek çok eleştiriye de maruz kalmıştı. Ancak görünüşe göre Bethesda'nın henüz oyunla işi bitmiş değil.

Starfield için bir DLC'nin daha yolda olduğunu yapılan marka tescil başvurusu ortaya çıkarttı.

Starfield için bir DLC'nin daha yolda olduğunu yapılan marka tescil başvurusu ortaya çıkarttı.

Bethesda'nın ana şirketi Zenimax tarafından 'Starborn' adı için yapılan tescil başvurusu Starfield'ın bir sonraki DLC paketi için oyuncular arasında meraka yol açtı. Fazla spoiler vermeden Starborn adlı grubun oyun içinde önemli bir yere sahip olduğunu da belirtelim.

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Bahsi geçen Starborn DLC'sinden önce bizi bekleyen bir diğer genişleme paketi ise yolda.

Bahsi geçen Starborn DLC'sinden önce bizi bekleyen bir diğer genişleme paketi ise yolda.

Shattered Space adlı DLC paketinin bu yılın sonbahar aylarında karşımızda olması beklenirken Starborn DLC'si için şimdilik elimizde hiçbir resmi açıklama yok.

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