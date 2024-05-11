Yeni İlişki Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?
Yeni İlişki Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?
''Love bombing, gaslighting, ghosting... Nihayetinde de işte, kara toprak.'' Bu cümle sana ne ifade ediyor? Anlamsız iki dil karışımı cümleler mi yoksa fazlaca anlam ifade eden bir replik mi? Bu cümleyi anlaman için günümüz ilişki terimlerine hakim olman gerekiyor. Bakalım sen modern ilişki terimlerine ne kadar hakimsin? 🤔
Öğrenmek için, haydii testeee! 🥳👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Basitlerden biriyle başlayalım. Love bombing tabiri ne anlama geliyor?
3. ''Red Flag'' kelimesi ne anlama geliyor?
4. İyi giden bir ilişkide taraflardan birinin; iletişimi bir anda, açıklama yapmaksızın kesmesi durumuna ne denir?
5. Kötü bir ilk buluşma sonrası karşı tarafın seni açıklama yapmadan engelleyip iletişimi tamamen kesmesi durumunda hangi terim kullanılıyor?
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6. Seninle iyi bir ilişki içindeyken aynı zamanda başka potansiyel partnerler de arıyorsa, bu durumda partnerin ne yapıyordur?
7. Söyle bakalım, ''friends with benefits'' nedir?
8. Bariyer ilişkinin anlamını biliyor musun?
9. ''Zombieing'' ne demektir?
10. Flörtleştiği kişiye ilgi duymayan birinin, karşı tarafa ilgi gösteriyormuş gibi yaparak onu oyalamasına ne denir?
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11. Son soru: ''Yara bandı ilişki'' de denilen, uzun ilişkiden çıkmış kişinin hemen yeni ilişki yapmasına ne denir?
İnanılmaz!
Çok İyi!
Ortalama!
Düşük!
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