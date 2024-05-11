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Yeni İlişki Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?

Yeni İlişki Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 11:31

''Love bombing, gaslighting, ghosting... Nihayetinde de işte, kara toprak.'' Bu cümle sana ne ifade ediyor? Anlamsız iki dil karışımı cümleler mi yoksa fazlaca anlam ifade eden bir replik mi? Bu cümleyi anlaman için günümüz ilişki terimlerine hakim olman gerekiyor. Bakalım sen modern ilişki terimlerine ne kadar hakimsin? 🤔

Öğrenmek için, haydii testeee! 🥳👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Basitlerden biriyle başlayalım. Love bombing tabiri ne anlama geliyor?

3. ''Red Flag'' kelimesi ne anlama geliyor?

4. İyi giden bir ilişkide taraflardan birinin; iletişimi bir anda, açıklama yapmaksızın kesmesi durumuna ne denir?

5. Kötü bir ilk buluşma sonrası karşı tarafın seni açıklama yapmadan engelleyip iletişimi tamamen kesmesi durumunda hangi terim kullanılıyor?

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6. Seninle iyi bir ilişki içindeyken aynı zamanda başka potansiyel partnerler de arıyorsa, bu durumda partnerin ne yapıyordur?

7. Söyle bakalım, ''friends with benefits'' nedir?

8. Bariyer ilişkinin anlamını biliyor musun?

9. ''Zombieing'' ne demektir?

10. Flörtleştiği kişiye ilgi duymayan birinin, karşı tarafa ilgi gösteriyormuş gibi yaparak onu oyalamasına ne denir?

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11. Son soru: ''Yara bandı ilişki'' de denilen, uzun ilişkiden çıkmış kişinin hemen yeni ilişki yapmasına ne denir?

İnanılmaz!

İnanılmaz!

Cevaplarına göre modern ilişki terimlere tamamen hakimsin! Bu kelimeleri senin üretmiş olduğunu düşünmeden edemiyoruz. 🥰 Yeni trendler, güncel haberler ve sosyal medya dünyası senin parmaklarının ucunda. Her bir gelişmeyi, sanki bir radar gibi yakalayıp, hiçbirini kaçırmıyorsun. Bu sayede her zaman güncel ve bilgili olmayı başarıyorsun. 😇 Üstelik bu testten anladığımız kadarıyla, senin ingilizcen de oldukça iyi. Bu yeteneklerinle, popüler kültürün nabzını tutan bir trend avcısı gibisin. Herkesin nelerden bahsettiğini, hangi konuların gündemde olduğunu biliyorsun. Ee, ne sen ne düşünüyorsun? Yorumlara bekliyoruz. 🧡👇

Çok İyi!

Çok İyi!

Verdiğin cevaplara göre sen modern ilişki terimlerine çok hakimsin! Değişen dünya dinamiklerine ayak uydurmakta hiç zorlanmıyorsun, hatta bu konuda oldukça yeteneklisin. Yeni çıkan aşk ve ilişki terimlerini, sanki onlarla yıllardır tanışıyormuş gibi rahatlıkla kullanabiliyorsun. 😇 Hatta bu yeni terimleri kendi ilişkilerine bile uygulamaktan çekinmiyorsun. Bazen karşına çıkan yeni terimler seni biraz şaşırtıyor olabilir, ama bu seni durdurmuyor. 😉 Bilmediğin bir terimle karşılaştığında, onu öğrenmek için hemen harekete geçiyorsun ve kısa sürede bu yeni bilgiyi hayatına adapte ediyorsun. Bu, senin her zaman güncel kalmayı başaran, dinamik bir kişilik olduğunu gösteriyor. Sonuç hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara bekliyoruz! 🤗👇

Ortalama!

Ortalama!

Verdiğin cevaplara göre sen modern ilişki terimlerine ortalama düzeyde hakimsin! Senin modern ilişki terimlerine olan hakimiyetin, bir öğrencinin matematik dersine olan ilgisi gibi, tamamen yok demeyiz ama uzman da sayılmazsın. İlişkilerin karmaşık dünyasında dolaşırken, popüler olan terimleri bir şekilde öğrenmişsin. 🤔 Ancak yeni terimlerin peşinden koşmak, senin için biraz fazla enerji gerektiren bir iş gibi görünüyor. Ayrıca, bu terimleri ezberlemek zorunda hissetmiyorsun. Modern ilişki terimlerini ezberlemek yerine kelime bazında anlamaya çalışıyorsun. 🤔 Sen de haklısın sevgili okur. Kim uğraşacak onca İngilizce tabirle... Sence bildik mi sevgili okur? Yorumlarda buluşalım.  😇👇

Düşük!

Düşük!

Verdiğin cevaplara göre sen modern ilişki terimlerine hakim değilsin! Yeni nesil aşk ve ilişki jargonu, sana biraz karmaşık ve anlamsız geliyor. Belki de bu yeni dönem tanımlamaları yerine daha geleneksel ifadeleri tercih ediyorsun. Mesela, flörtün seni görmezden geldiğinde ''ghostlanmak'' tabirini kullanmak yerine ''flörtüm beni görmezden geldi'' demeyi daha makul buluyorsun. Bu durum seni modern ilişki tabirlerini kullanmaktan alıkoyuyor olabilir. 🤔 Ama endişelenme sevgili okur, herkesin sosyal medya tabirleri havuzunda yüzmeye ihtiyacı yok. Sen kendi tarzında, kendi dilinde aşk ve ilişkileri ifade etmeye devam edebilirsin. Unutma, aşkın ve ilişkilerin dili evrenseldir ve herkes kendi dilinde konuşabilir. 🥰 Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🥳👇

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