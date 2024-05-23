Yeni Dönem! Araç Sahipleri Dikkat: Kaza Tespit Tutanağı Artık E-Devlet'te
Yeni Dönem! Araç Sahipleri Dikkat: Kaza Tespit Tutanağı Artık E-Devlet'te
Sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Trafik kazası sonrası sürücüler artık kağıt ve kalemle uğraşmayacak.Trafik kazası sonrası doldurulan kaza tespit tutanağı artık e-Devlet Mobil üzerinden doldurulabilecek.
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Kamu hizmetlerine erişim imkanı sunan e-Devlet uygulamasına yeni özellikler ekleniyor.
Trafik kazaları sonrası tutulan kaza tespit tutanağı için artık kağıt ve kalem gerekmeyecek. İki aracın karıştığı kazalar için kaza tutanağı e Devlet üzerinden doldurulabilecek. e-Devlet hesabı üzerinden kaza tutanağı, iki aşamalı girişin açık olduğu mobil uygulamalar üzerinden tutulabiliyor.
Yakın zamanda hizmete giren uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.
İşte kaza tutanağı e-devletten nasıl doldurulur;
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