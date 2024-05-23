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Yeni Dönem! Araç Sahipleri Dikkat: Kaza Tespit Tutanağı Artık E-Devlet'te

Yeni Dönem! Araç Sahipleri Dikkat: Kaza Tespit Tutanağı Artık E-Devlet'te

Trafik Kazası Kaza e-devlet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 09:41

Sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Trafik kazası sonrası sürücüler artık kağıt ve kalemle uğraşmayacak.Trafik kazası sonrası doldurulan kaza tespit tutanağı artık e-Devlet Mobil üzerinden doldurulabilecek.

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Kamu hizmetlerine erişim imkanı sunan e-Devlet uygulamasına yeni özellikler ekleniyor.

Kamu hizmetlerine erişim imkanı sunan e-Devlet uygulamasına yeni özellikler ekleniyor.

Trafik kazaları sonrası tutulan kaza tespit tutanağı için artık kağıt ve kalem gerekmeyecek. İki aracın karıştığı kazalar için kaza tutanağı e Devlet üzerinden doldurulabilecek. e-Devlet hesabı üzerinden kaza tutanağı, iki aşamalı girişin açık olduğu mobil uygulamalar üzerinden tutulabiliyor.

Trafik kazaları sonrası tutulan kaza tespit tutanağı için artık kağıt ve kalem gerekmeyecek. İki aracın karıştığı kazalar için kaza tutanağı e Devlet üzerinden doldurulabilecek. e-Devlet hesabı üzerinden kaza tutanağı, iki aşamalı girişin açık olduğu mobil uygulamalar üzerinden tutulabiliyor.

Yakın zamanda hizmete giren uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

Yakın zamanda hizmete giren uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

İşte kaza tutanağı e-devletten nasıl doldurulur;

İşte kaza tutanağı e-devletten nasıl doldurulur;

- e Devlet uygulaması üzerinden arama bölümüne 'Kaza tutanağı' yazınız.

- Açılan bölümde 'Yeni tutanak oluştur' ya da 'Yeni tutanağa dahil ol' seçeneklerinden birini seçiniz.

- Bulunan konumu giriniz.

- Araç bilgilerini yazınız.

- Kaza senaryosu girilir.

- Yaşanan kazaya dair fotoğrafları yükleyin.

- Trafik sigortası bilgilerini giriniz.

- Tutanağı tamamlayarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderin.

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