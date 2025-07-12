onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Yeni Bir İlişkiye Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Kritik Soru

etiket Yeni Bir İlişkiye Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Kritik Soru

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 23:46

Yeni bir ilişkiye başlamak heyecan verici ama bazen insan, gerçekten hazır olup olmadığını düşünmeden kendini içinde bulabiliyor. Sonra da “Ben ne yapıyorum?” diye sorgulamalar başlıyor. Eğer yeni bir ilişkiye adım atmayı düşünüyorsan önce kendine birkaç kritik soru sormakta fayda var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gerçekten bir ilişki istiyor muyum?

Şu an hayatında biri olsun istiyor musun, yoksa sadece herkes sevgili yapıyor diye mi böyle hissediyorsun? İlişki istemek başka, hazır olmak bambaşka bir şey. Bazen yalnız kalmak da çok değerli olabilir.

2. Geçmiş ilişkimin etkisinden gerçekten çıktım mı?

Daha önce bir ilişki yaşadıysan bu soruyu kendine sormanda fayda var. Dürüst ol, eski defterleri gerçekten kapattın mı? 'Ben sadece meraktan arada stalklıyorum' ya da 'Biz aslında arkadaş kaldık' gibi cümleler kuruyorsan biraz daha düşün. Yeni biriyle olmak, eskisinin gölgesinde kalmamalı.

3. Ne istediğimi biliyor muyum?

Ne istemediğini bilmek kolaydır ama ne istediğini bilmek bazen zor olabilir. Hayalindeki ilişki nasıl? Daha çok birlikte vakit geçirilen bir ilişki mi, yoksa bireyselliğin de ön planda olduğu bir şey mi? Sen kendin için ne istediğini bilmiyorsan, karşındaki de bilemez.

4. Kendi başıma mutlu muyum?

İlişki mutlu olmanın tek yolu değil. Biriyle birlikte olmak güzel bir şeydir ama sürekli birine ihtiyaç duymak pek de sağlıklı değil. Önce kendi hayatında mutlu musun, buna bir bak. Sonuç olarak mutlu olup olmadığını sorguladığın bu hayata birini alacaksın.

5. Gerçekten sevgi mi arıyorum, yoksa bir alışkanlık mı?

Bazen yeni bir ilişki isteği, içindeki bir boşluğu doldurma çabası olabilir. İlişki ihtiyacın bir eksiklikten mi doğuyor, yoksa gerçekten romantik duygular hissetmek mi? Önce bunu açıklığa kavuşturmak gerek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Karşımdakini olduğu gibi kabul edebilir miyim?

Herkesin sevmediği huyları vardır, kendinde de sevmediğin huyların muhakkak vardır. Peki hayatına alacağın kişinin kusurlarını kabullenebilir misin, yoksa içten içe değiştirmeye mi çalışacaksın? Çünkü insanlar hemen değişmez...

7. Önemli gördüğüm değerler neler?

Bazı konular tartışmaya kapalıdır: Hayata bakış açın, inançların, gelecekle ilgili beklentilerin… Peki bunları bir kenara bırakabilir misin? Yoksa ilerde bu farklılıklar büyük problemlere mi dönüşecek? Hayatına alacağın kişi bunları kabul etmekte zorlanabilir, bunu göze alıyor musun?

8. Birbirimizin alanına saygı gösterebilir miyiz?

İlişki her an dip dibe olmak demek değil. Kendine ait zamanın olacak mı? Partnerin arkadaşlarıyla takıldığında ya da kendi hobilerine zaman ayırdığında rahatsız olacak mısın? Ya da kendi ilgi alanlarına zaman ayırdığında partnerin senden uzak hissedecek mi kendini? Kendi kabuğuna çekilmek isteyecek misin?

9. Anlaşılır bir şekilde ve kırıcı olmadan tartışmayı biliyor muyum?

İlişkide tartışmalar olacak, bundan kaçış yok. Ama nasıl tartışacağını biliyor musun? Küçük şeyleri büyütüp günlerce surat asan biriysen ya da haklı çıkmak için kırıcı oluyorsan, bir dur ve düşün. Açık konuşmamanın, trip atmanın ve gönül koymanın bir sonu yok çünkü.

10. Beklentilerim gerçekçi mi?

Filmlerdeki gibi büyük jestler, sürekli ilgi, her an romantizm… Gerçek hayatta işler böyle yürümüyor. Gerçekçi beklentilerin var mı, yoksa kendi kafanda bir senaryo mu yazıyorsun? Büyük beklentiler, büyük hayal kırıklıklarını beraberinde getirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Karşımdaki kişiye gerçekten ilgi duyuyor muyum?

Sırf yalnız kalmamak için birini hayatına almak istemezsin, değil mi? Bazen ilgiden hoşlandığımız için birini sevdiğimizi sanabiliyoruz. Eksikliğini hissettiğimiz duyguyu bir başkası verdiğinde onu gözümüzde büyütebiliyoruz. Durum böyleyken onu yine de tanımak istiyor musun?

12. Bir ilişki içinde ben kim oluyorum?

Bazı insanlar ilişkiye girdiklerinde kendilerini unutup tamamen karşısındaki kişiye odaklanıyor. Sen kendin olmaya devam edebilecek misin, yoksa sırf o mutlu olsun diye her şeye tamam mı diyeceksin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın