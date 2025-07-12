Yeni Bir İlişkiye Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Kritik Soru

Ne istemediğini bilmek kolaydır ama ne istediğini bilmek bazen zor olabilir. Hayalindeki ilişki nasıl? Daha çok birlikte vakit geçirilen bir ilişki mi, yoksa bireyselliğin de ön planda olduğu bir şey mi? Sen kendin için ne istediğini bilmiyorsan, karşındaki de bilemez.