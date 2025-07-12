Yeni Bir İlişkiye Başlamadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 12 Kritik Soru
Yeni bir ilişkiye başlamak heyecan verici ama bazen insan, gerçekten hazır olup olmadığını düşünmeden kendini içinde bulabiliyor. Sonra da “Ben ne yapıyorum?” diye sorgulamalar başlıyor. Eğer yeni bir ilişkiye adım atmayı düşünüyorsan önce kendine birkaç kritik soru sormakta fayda var.
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1. Gerçekten bir ilişki istiyor muyum?
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2. Geçmiş ilişkimin etkisinden gerçekten çıktım mı?
3. Ne istediğimi biliyor muyum?
4. Kendi başıma mutlu muyum?
5. Gerçekten sevgi mi arıyorum, yoksa bir alışkanlık mı?
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6. Karşımdakini olduğu gibi kabul edebilir miyim?
7. Önemli gördüğüm değerler neler?
8. Birbirimizin alanına saygı gösterebilir miyiz?
9. Anlaşılır bir şekilde ve kırıcı olmadan tartışmayı biliyor muyum?
10. Beklentilerim gerçekçi mi?
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11. Karşımdaki kişiye gerçekten ilgi duyuyor muyum?
12. Bir ilişki içinde ben kim oluyorum?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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