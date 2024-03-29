Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Altı Ergenden Biri Siber Zorbalığa Uğruyor

Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 44'ünde okul çağındaki çocuklarla yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, siber zorbalık son birkaç yılda artış gösterdi. Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık her altı ergenden biri siber zorbalığa maruz kaldığını bildirmiştir ve bu sayı 2018'e göre 'küçük bir artış' göstermiştir.