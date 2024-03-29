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Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Altı Ergenden Biri Siber Zorbalığa Uğruyor

Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Altı Ergenden Biri Siber Zorbalığa Uğruyor

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 13:12

Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 44'ünde okul çağındaki çocuklarla yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, siber zorbalık son birkaç yılda artış gösterdi. Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık her altı ergenden biri siber zorbalığa maruz kaldığını bildirmiştir ve bu sayı 2018'e göre 'küçük bir artış' göstermiştir.

Kaynak: https://www.euronews.com/health/2024/...
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa bölge ofisi ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada araştırmacılar, 44 Avrupa ve Orta Asya ülkesi ve bölgesinin yanı sıra Kanada'da 11, 13 ve 15 yaşlarındaki 279.000'den fazla gençle zorbalık konusunda anket yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa bölge ofisi ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada araştırmacılar, 44 Avrupa ve Orta Asya ülkesi ve bölgesinin yanı sıra Kanada'da 11, 13 ve 15 yaşlarındaki 279.000'den fazla gençle zorbalık konusunda anket yaptı.

Genel zorbalık eğilimleri sabit kalırken, kötü mesajlar, gönderiler veya e-postalar göndermek ya da izinsiz olarak çevrimiçi video veya fotoğraf paylaşmak da dahil olmak üzere siber zorbalığın arttığını tespit ettiler.

"Dijital dünya, öğrenme ve bağlantı kurmak için inanılmaz fırsatlar sunarken, siber zorbalık gibi zorlukları da artırıyor. Bu durum, gençlerimizin zihinsel ve duygusal refahını korumak için kapsamlı stratejiler gerektirmektedir."

"Dijital dünya, öğrenme ve bağlantı kurmak için inanılmaz fırsatlar sunarken, siber zorbalık gibi zorlukları da artırıyor. Bu durum, gençlerimizin zihinsel ve duygusal refahını korumak için kapsamlı stratejiler gerektirmektedir."

Dört yılda bir gerçekleştirilen Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışları (HBSC) çalışmasının Uluslararası Koordinatörü Dr. Joanna Inchley ise şunları söyledi.

"Hükümetlerin, okulların ve ailelerin çevrimiçi riskleri ele alma konusunda işbirliği yapmaları ve ergenlerin gelişmek için güvenli ve destekleyici ortamlara sahip olmalarını sağlamaları çok önemlidir".

"Hükümetlerin, okulların ve ailelerin çevrimiçi riskleri ele alma konusunda işbirliği yapmaları ve ergenlerin gelişmek için güvenli ve destekleyici ortamlara sahip olmalarını sağlamaları çok önemlidir".

Rapor, siber zorbalığın kızlar arasında biraz daha yüksek olduğunu, erkeklerin yüzde 15'ine kıyasla kızların yüzde 16'sının zorbalığa maruz kaldığını gösterdi.

Bu oran 2018'de kızların yüzde 13'ü ve erkeklerin yüzde 12'si tarafından bildirilmişti.

Bu oran 2018'de kızların yüzde 13'ü ve erkeklerin yüzde 12'si tarafından bildirilmişti.

Ancak ülke düzeyinde, 'Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Moldova Cumhuriyeti'ndeki erkek çocuklar' en yüksek düzeyde siber zorbalık mağduru olduklarını bildirirken, en düşük düzey İspanya'daki erkek çocuklar tarafından bildirilmiştir.

Erkeklerin siber zorbalık yaptıklarını bildirme olasılığı da daha yüksektir; kızların %9'una kıyasla erkeklerin %14'ü siber zorbalık yaptıklarını belirtmiştir.

Erkeklerin siber zorbalık yaptıklarını bildirme olasılığı da daha yüksektir; kızların %9'una kıyasla erkeklerin %14'ü siber zorbalık yaptıklarını belirtmiştir.

Rapor, genel olarak ergenlerin yaklaşık yüzde 11'inin okulda zorbalığa maruz kaldığını ve erkeklerle kızlar arasında ortalama olarak önemli bir fark olmadığını ortaya koymuştur.

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Bununla birlikte, ülkeler arasında farklılıklar vardı.Zorbalığa maruz kalma oranı Litvanya'da 11 yaşındaki erkek çocuklarda yüzde 34 iken, Fransa ve Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde 15 yaşındaki erkek çocuklarda yüzde 2'dir.

Bununla birlikte, ülkeler arasında farklılıklar vardı.Zorbalığa maruz kalma oranı Litvanya'da 11 yaşındaki erkek çocuklarda yüzde 34 iken, Fransa ve Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde 15 yaşındaki erkek çocuklarda yüzde 2'dir.

Kızlar için bu oran Litvanya'da 13 yaşındaki kızların yüzde 33'ü ile İtalya, İspanya ve Portekiz'de 15 yaşındaki kızların yüzde 3'ü arasında değişmektedir.

Ankete katılan ergenlerin yaklaşık yüzde 6'sı zorbalık yaptıklarını ve bunun erkekler arasında daha yaygın olduğunu söylemiştir.

Ankete katılan ergenlerin yaklaşık yüzde 6'sı zorbalık yaptıklarını ve bunun erkekler arasında daha yaygın olduğunu söylemiştir.

Rapora göre, erkeklerin fiziksel kavgaya karışması da daha olasıdır; kızların yaklaşık yüzde 6'sına kıyasla erkeklerin yüzde 14'ü fiziksel kavgaya da karışmıştır. Yani siber ortamda olan suçun gerçek düzleme sızması kaçınılmazdır.

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