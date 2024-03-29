Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Altı Ergenden Biri Siber Zorbalığa Uğruyor
Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Altı Ergenden Biri Siber Zorbalığa Uğruyor
Kaynak: https://www.euronews.com/health/2024/...
Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 44'ünde okul çağındaki çocuklarla yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, siber zorbalık son birkaç yılda artış gösterdi. Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık her altı ergenden biri siber zorbalığa maruz kaldığını bildirmiştir ve bu sayı 2018'e göre 'küçük bir artış' göstermiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa bölge ofisi ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada araştırmacılar, 44 Avrupa ve Orta Asya ülkesi ve bölgesinin yanı sıra Kanada'da 11, 13 ve 15 yaşlarındaki 279.000'den fazla gençle zorbalık konusunda anket yaptı.
"Dijital dünya, öğrenme ve bağlantı kurmak için inanılmaz fırsatlar sunarken, siber zorbalık gibi zorlukları da artırıyor. Bu durum, gençlerimizin zihinsel ve duygusal refahını korumak için kapsamlı stratejiler gerektirmektedir."
"Hükümetlerin, okulların ve ailelerin çevrimiçi riskleri ele alma konusunda işbirliği yapmaları ve ergenlerin gelişmek için güvenli ve destekleyici ortamlara sahip olmalarını sağlamaları çok önemlidir".
Bu oran 2018'de kızların yüzde 13'ü ve erkeklerin yüzde 12'si tarafından bildirilmişti.
Erkeklerin siber zorbalık yaptıklarını bildirme olasılığı da daha yüksektir; kızların %9'una kıyasla erkeklerin %14'ü siber zorbalık yaptıklarını belirtmiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bununla birlikte, ülkeler arasında farklılıklar vardı.Zorbalığa maruz kalma oranı Litvanya'da 11 yaşındaki erkek çocuklarda yüzde 34 iken, Fransa ve Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgelerinde 15 yaşındaki erkek çocuklarda yüzde 2'dir.
Ankete katılan ergenlerin yaklaşık yüzde 6'sı zorbalık yaptıklarını ve bunun erkekler arasında daha yaygın olduğunu söylemiştir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda