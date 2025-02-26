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Yeni Araştırma Akıllı Saatlerin Ölüm Saatini Dakikalar İçinde Belirleyebildiğini Gösteriyor!

Yeni Araştırma Akıllı Saatlerin Ölüm Saatini Dakikalar İçinde Belirleyebildiğini Gösteriyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 17:15

Teknoloji hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor. Günlük hayatta kullanılan akıllı saatler artık adli bilimcilerin de ilgisini çekiyor. Yeni bir araştırma, bu cihazların ölüm zamanını belirlemede büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, saatlerin kaydettiği verilerin güvenilirliğini test etti. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekici!

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Akıllı saatler gerçekten ölüm zamanını belirleyebilir mi?

Akıllı saatler gerçekten ölüm zamanını belirleyebilir mi?

Hollanda Adli Bilimler Enstitüsü (NFI) tarafından yürütülen bir araştırma, akıllı saatlerin ölüm zamanını belirlemede en hassas yöntemlerden biri olabileceğini gösterdi.

Çalışmayı, adli tıp doktoru adayı Tanja Gosseling, dijital adli bilim uzmanı Jan Peter van Zandwijk ve adli patolog Bart Latten birlikte yönetti.

Çalışmayı, adli tıp doktoru adayı Tanja Gosseling, dijital adli bilim uzmanı Jan Peter van Zandwijk ve adli patolog Bart Latten birlikte yönetti.

Araştırmada, ötanazi uygulanan hastalar üzerinde testler yapıldı. Katılımcılar, beklenen ölüm saatinden üç saat önce akıllı saat taktı ve vefatlarından yaklaşık 30 dakika sonra saatleri çıkarıldı.

Saatler; süreç boyunca kalp atış hızı, hareket seviyesi ve bazı durumlarda kandaki oksijen seviyelerini kaydetti.

Saatler; süreç boyunca kalp atış hızı, hareket seviyesi ve bazı durumlarda kandaki oksijen seviyelerini kaydetti.

Dijital adli bilim uzmanı Van Zandwijk’e göre, bu teknoloji suç soruşturmalarında yeni bir dönemi başlatabilir.

Ölüm zamanını çok daha kesin bir şekilde belirleyebiliyoruz. Cinayet davalarında kritik bir avantaj sağlayabilir.” diyen Van Zandwijk, akıllı saatlerin adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetleri için önemli bir bilgi kaynağı olabileceğini belirtiyor.

Önceki yöntemlerde, ölüm saati genellikle vücut sıcaklığı ölçümleri gibi tekniklerle tahmin ediliyordu.

Önceki yöntemlerde, ölüm saati genellikle vücut sıcaklığı ölçümleri gibi tekniklerle tahmin ediliyordu.

Ancak bu yöntemler ortam sıcaklığı, kıyafetler ve nem gibi dış etkenlerden kolayca etkilenebiliyordu. Akıllı saatler ise doğrudan kişinin kalp atış verilerine dayalı olduğu için çok daha kesin sonuçlar sunabiliyor.

Peki bu teknoloji gelecekte nasıl kullanılabilir?

Peki bu teknoloji gelecekte nasıl kullanılabilir?

Araştırma ekibi, akıllı saatlerin adli bilimlerde nasıl daha etkili kullanılabileceğini araştırmaya devam ediyor. Van Zandwijk, gelecekte bu saatlerin ölüm sonrası hareketleri analiz etmek için de kullanılabileceğini düşünüyor.

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Çalışma, akıllı saatlerin yalnızca sağlığımızı takip etmekle kalmayıp, ölüm zamanının belirlenmesinde de büyük bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Çalışma, akıllı saatlerin yalnızca sağlığımızı takip etmekle kalmayıp, ölüm zamanının belirlenmesinde de büyük bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin adli vakalarda nasıl daha fazla geliştirilip kullanılabileceğini keşfetmek için yeni çalışmalar yapmayı planlıyor.

Bu gelişmeler, belki de gelecekte cinayet soruşturmalarında en önemli delillerden birinin bileğimizde olabileceğini gösteriyor!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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