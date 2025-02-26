Yeni Araştırma Akıllı Saatlerin Ölüm Saatini Dakikalar İçinde Belirleyebildiğini Gösteriyor!

Dijital adli bilim uzmanı Van Zandwijk’e göre, bu teknoloji suç soruşturmalarında yeni bir dönemi başlatabilir.

“Ölüm zamanını çok daha kesin bir şekilde belirleyebiliyoruz. Cinayet davalarında kritik bir avantaj sağlayabilir.” diyen Van Zandwijk, akıllı saatlerin adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetleri için önemli bir bilgi kaynağı olabileceğini belirtiyor.