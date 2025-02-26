Yeni Araştırma Akıllı Saatlerin Ölüm Saatini Dakikalar İçinde Belirleyebildiğini Gösteriyor!
Yeni Araştırma Akıllı Saatlerin Ölüm Saatini Dakikalar İçinde Belirleyebildiğini Gösteriyor!
Teknoloji hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor. Günlük hayatta kullanılan akıllı saatler artık adli bilimcilerin de ilgisini çekiyor. Yeni bir araştırma, bu cihazların ölüm zamanını belirlemede büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, saatlerin kaydettiği verilerin güvenilirliğini test etti. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekici!
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Akıllı saatler gerçekten ölüm zamanını belirleyebilir mi?
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Çalışmayı, adli tıp doktoru adayı Tanja Gosseling, dijital adli bilim uzmanı Jan Peter van Zandwijk ve adli patolog Bart Latten birlikte yönetti.
Saatler; süreç boyunca kalp atış hızı, hareket seviyesi ve bazı durumlarda kandaki oksijen seviyelerini kaydetti.
Önceki yöntemlerde, ölüm saati genellikle vücut sıcaklığı ölçümleri gibi tekniklerle tahmin ediliyordu.
Peki bu teknoloji gelecekte nasıl kullanılabilir?
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Çalışma, akıllı saatlerin yalnızca sağlığımızı takip etmekle kalmayıp, ölüm zamanının belirlenmesinde de büyük bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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