Yeni Akit ‘Almanlar Zor Durumda’ Dedi, Goygoycular Klavye Başında Şov Yaptı

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi yine sınırları epey zorladı. Almanya’da kiraların üç kat arttığını iddia edilen Yeni Akit, “İnsanlar kira yükü altında eziliyor, kiralarını ödeyemiyor” dedi.

Akit’in bu ‘haber’i sonrasında sosyal medyada da goygoycular sazı eline aldı.

İşte birbirinden yaratıcı ve eğlenceli alıntılar…