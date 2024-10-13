Yeni Akit ‘Almanlar Zor Durumda’ Dedi, Goygoycular Klavye Başında Şov Yaptı
Yeni Akit ‘Almanlar Zor Durumda’ Dedi, Goygoycular Klavye Başında Şov Yaptı
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi yine sınırları epey zorladı. Almanya’da kiraların üç kat arttığını iddia edilen Yeni Akit, “İnsanlar kira yükü altında eziliyor, kiralarını ödeyemiyor” dedi.
Akit’in bu ‘haber’i sonrasında sosyal medyada da goygoycular sazı eline aldı.
İşte birbirinden yaratıcı ve eğlenceli alıntılar…
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Ah be kardesim. Şu akit gezetesini hep yanlış anlıyorsunuz. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Ne diyecekti; "Tayyip efendi kendine gel kiralar 3 kat ar... Devamını Gör