Yemeği Geç Getirdiği İçin Şiddete Uğramıştı: Garsonluktan Yüzü Gülmeyince İş Değiştirdi Bu Sefer de Bıçaklandı

Bursa'da geçtiğimiz yıl garsonluk yaptığı sırada müşteriler tarafından yemeği geç getirdiği gerekçesiyle darbedilen 24 yaşındaki Murat Tepe, iş değişti. Benzin istasyonunda çalışmaya başlayan Tepe, gece mesai sonrası evine dönerken kendisinden para isteyen kişi tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Tepe hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.