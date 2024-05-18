Yemeği Geç Getirdiği İçin Şiddete Uğramıştı: Garsonluktan Yüzü Gülmeyince İş Değiştirdi Bu Sefer de Bıçaklandı
Yemeği Geç Getirdiği İçin Şiddete Uğramıştı: Garsonluktan Yüzü Gülmeyince İş Değiştirdi Bu Sefer de Bıçaklandı
Bursa'da geçtiğimiz yıl garsonluk yaptığı sırada müşteriler tarafından yemeği geç getirdiği gerekçesiyle darbedilen 24 yaşındaki Murat Tepe, iş değişti. Benzin istasyonunda çalışmaya başlayan Tepe, gece mesai sonrası evine dönerken kendisinden para isteyen kişi tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Tepe hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
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Olay, perşembe gecesi, Gemlik ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Bulvarı’nda meydana geldi.
Benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Murat Tepe, iş çıkışı evine giderken, Kubilay Nergiz tarafından önü kesildi. Tepe, 'Neden dik yürüyorsun' dedikten sonra kendisinden 'para isteyen' Nergiz ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında belindeki bıçağı çıkaran Kubilay Nergiz, Tepe'yi bacak ve göğüs bölgelerinden bıçakladı.
7 bıçak darbesiyle yaralanan Tepe, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bilinci kapalı olan Tepe'yi ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralı Tepe’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri Kubilay Nergiz'i olay yerinin yakınında bulunan tekel bayisinde yakaladı. ‘Hırsızlık’ ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından birçok kaydı bulunan Nergiz ifadesinde, "Kendisi yolda, 'dik dik' yürüyordu. 'Neden dik yürüyorsun' dedim. Tartışmaya başladık. Ben de kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Murat Tepe'nin, geçen yıl eylül ayında, Gemlik ilçesinde garson olarak çalıştığı restoranda, yemeği geç getirdiği gerekçesiyle tartıştığı iki müşteri tarafından dövüldüğü öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası adliyeye çıkartılan şüpheler serbest bırakıldı.
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Oğlunun uğradığı bıçaklı saldırı sonrası, yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Mevlüt Tepe, “Olayı, gece beni Murat’ın telefonundan arayan tanımadığım bir kişiden öğrendim. Hemen, o adrese gittim. Yavrum, kanlar içinde yerde, hareketsiz olarak yerde yatıyordu. Canım çok yandı. Bıçaklayan kişi polis tarafından yakalandı. Benim canım ciğerim yanmış durumda. Derdimi kime anlatayım, hakkımı kimde arayayım. Geçenlerde de Balıkesir'de gencecik çocuk toprağa gitti. Ona müdahale eden doktor benim oğluma da müdahale ediyor. Kısa süreli bir cezayla bu işler örtbas edilmemesi gerekiyor. Dediğim gibi Balıkesir'de gencecik çocuk suç makinesi tarafından katledildi, benim oğlum da mı ölsün, bir başkasının da mı canı yansın? Ciğerim yanıyor, evladım canıyla savaşıyor" dedi.
Mevlüt Tepe, oğlunun olaydan 8 ay önce garson olarak çalıştığı restoranda, yemeği geç getirdiği için müşteri olan 2 kişi tarafından taş ile dövülünce, kafasına 8 dikiş atıldığını belirtip, yakalanan şüphelilerin ise uyuşturucu kullandığını sözlerine ekledi.
İşte o anlar:
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