Yazar Kasa Eylemi Günümüzde Yapılabilir miydi?

Tarihte ikonik fotoğraflar vardır. Fotoğrafın açısı, ışığı, kullanılan objeler öyle hafızalara kazınır ki olayı unutsak da fotoğraf uzun yıllar hatıralarda kalır. Bunun örneklerinden biri de 2001 ekonomik krizinde Başbakanlık binası önünde yazar kasa eylemi yapan esnaf Ahmet Çakmak. Kendisi 2001 krizi ve sonrasında gelişen olayların sembolü olarak görülüyor. O dönemki siyasi görüşüne göre bir muhalif medya bir iktidara yakın medya tarafından hali hatrı soruluyor. Bugün de gördüğümüz üzere unutulmuyor. Peki hafızamızın düşük olduğundan şikayet ettiğimiz ülkemizde benzer olay bugünün şartlarıyla yaşansa neler olurdu?