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Yazar Kasa Eylemi Günümüzde Yapılabilir miydi?

Yazar Kasa Eylemi Günümüzde Yapılabilir miydi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.02.2025 - 12:20

Tarihte ikonik fotoğraflar vardır. Fotoğrafın açısı, ışığı, kullanılan objeler öyle hafızalara kazınır ki olayı unutsak da fotoğraf uzun yıllar hatıralarda kalır. Bunun örneklerinden biri de 2001 ekonomik krizinde Başbakanlık binası önünde yazar kasa eylemi yapan esnaf Ahmet Çakmak. Kendisi 2001 krizi ve sonrasında gelişen olayların sembolü olarak görülüyor. O dönemki siyasi görüşüne göre bir muhalif medya bir iktidara yakın medya tarafından hali hatrı soruluyor. Bugün de gördüğümüz üzere unutulmuyor. Peki hafızamızın düşük olduğundan şikayet ettiğimiz ülkemizde benzer olay bugünün şartlarıyla yaşansa neler olurdu?

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Bugün 21 Şubat... Yaşı yetenler için Türkiye ekonomisi için 2001 ekonomik krizi olarak da geçen günün yıldönümü.

Bugün 21 Şubat... Yaşı yetenler için Türkiye ekonomisi için 2001 ekonomik krizi olarak da geçen günün yıldönümü.

Piyasayı derinden sarsan ve DSP, MHP, ANAP koalisyonunun düşmesine sebep olduğu konusunda mütabık olunan bu krizle ilgili çok şey yaşandı. Aradan geçen 24 yılda dönemin döviz kurları, Kemal Derviş'in açıklamaları, depremin ekonomiye etkileri unutuldu ama tek bir görüntü akıllarda kaldı.

O da Ahmet Çakmak isimli esnafın yazar kasa eylemi olarak bilinen protestosuydu.

O da Ahmet Çakmak isimli esnafın yazar kasa eylemi olarak bilinen protestosuydu.

Yapay çiçekçilik işi istediği gibi gitmeyince çaycılığa başlayan Çakmak, iş değiştirse de sıkıntılarından kurtulamamış. Evdeki eşyalarını satacak raddeye gelmişti. Çakmak öncesinde yetkililere telgraf yoluyla durumunu anlatsa da geri dönüş alamayınca barışçıl ama ses getirecek bir eylem yapma yoluna geçmişti. Eyleminden önce terörle mücadeleyi aramış, eylemin başarılı olması için Çarşamba gününü bilerek seçmişti.

Elindeki yazar kasanın bomba sanılma ihtimali veya çocuklarını düşünmesi nedeniyle vazgeçer gibi olsa da Başbakanlık binasına doğru yol aldı.

Elindeki yazar kasanın bomba sanılma ihtimali veya çocuklarını düşünmesi nedeniyle vazgeçer gibi olsa da Başbakanlık binasına doğru yol aldı.

Herhangi bir arama olmadığı için kendini bir anda Başbakanlık binası önünde buldu. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit de makam aracına binmek üzere dışarı çıkıyordu. 'Sayın Başbakanım. Al, ben bir esnafım.' cümlelerini söylediğini hatırlamasa da o sözler, ülkedeki mevcut durumun taşlarını döşeyen bir dönemin taşlarını döşemişti.

Peki günümüz şartlarında böyle barışçıl bir eylem yapılması mümkün mü? Yapılsaydı ne olurdu?

Peki günümüz şartlarında böyle barışçıl bir eylem yapılması mümkün mü? Yapılsaydı ne olurdu?

Eylemci günümüzdeki güvenlik eylemlerini John Wick yetenekleriyle aştı diyelim. Güvenlik güçleri o günkü gibi soğukkanlı yanıt vermezdi.

Eylemci günümüzdeki güvenlik eylemlerini John Wick yetenekleriyle aştı diyelim. Güvenlik güçleri o günkü gibi soğukkanlı yanıt vermezdi.
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Arada belki kahramanlık yapmak isteyenler olabilirdi.

Arada belki kahramanlık yapmak isteyenler olabilirdi.

Tabii şahsın eylemcinin gözaltına alınışının ardından başlayacak medya organizasyonunu tahmin edebilirsiniz.

Tabii şahsın eylemcinin gözaltına alınışının ardından başlayacak medya organizasyonunu tahmin edebilirsiniz.

Şeceresinin dökülmesi, mezhebi, oy verdiği parti, kahvehanede selamlaştığı kişiye kadar sayfalarca flood yapılır. Eylemci Türkiye'nin en kötü insanı ilan edilirdi. Bu eylemin tekil planlamayacağı o dönemki düşman kimse talimatın oradan geldiğini dair haber bombardımanı başlardı.

Eylemcinin ekonomik durumunu çok da kötü olmadığını göstermek için fi tarihinden bir paylaşımı bulunur, şahsin hainmetre değerleri bir kesim üzerinde daha da yükselirdi.

Eylemcinin ekonomik durumunu çok da kötü olmadığını göstermek için fi tarihinden bir paylaşımı bulunur, şahsin hainmetre değerleri bir kesim üzerinde daha da yükselirdi.

Bir zamanların eylemcileri bile bunun operasyon olduğunu düşünür, gerekirse en ağır cezanın verilmesini

Bir zamanların eylemcileri bile bunun operasyon olduğunu düşünür, gerekirse en ağır cezanın verilmesini

Ailesinin ve çevresinin yiyeceği baskıyı söylemeye gerek bile yok. Çünkü benzer olaylar yaşanmıştı.

Ailesinin ve çevresinin yiyeceği baskıyı söylemeye gerek bile yok. Çünkü benzer olaylar yaşanmıştı.
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Yapılan halk baskısı sonucu muhalefet liderinin serbest bırakılması gerektiğini söylediği pek çok kişinin olduğu listeye adı girerdi.

Yapılan halk baskısı sonucu muhalefet liderinin serbest bırakılması gerektiğini söylediği pek çok kişinin olduğu listeye adı girerdi.

Birkaç günlük tepki ardından olay unutulurdu. Eylemci de şanslıysa dışarıda şanssızsa içeride unutulur giderdi. Adından krizin sembol ismi olarak söz edilmezdi.

2018 yılında TBMM önünde kendini yakan işçi nasıl bir sembol olmadıysa, hayali eylemcimiz de herhangi bir krizin sembolü olamazdı.

2018 yılında TBMM önünde kendini yakan işçi nasıl bir sembol olmadıysa, hayali eylemcimiz de herhangi bir krizin sembolü olamazdı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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