Yazar Kasa Eylemi Günümüzde Yapılabilir miydi?
Yazar Kasa Eylemi Günümüzde Yapılabilir miydi?
Tarihte ikonik fotoğraflar vardır. Fotoğrafın açısı, ışığı, kullanılan objeler öyle hafızalara kazınır ki olayı unutsak da fotoğraf uzun yıllar hatıralarda kalır. Bunun örneklerinden biri de 2001 ekonomik krizinde Başbakanlık binası önünde yazar kasa eylemi yapan esnaf Ahmet Çakmak. Kendisi 2001 krizi ve sonrasında gelişen olayların sembolü olarak görülüyor. O dönemki siyasi görüşüne göre bir muhalif medya bir iktidara yakın medya tarafından hali hatrı soruluyor. Bugün de gördüğümüz üzere unutulmuyor. Peki hafızamızın düşük olduğundan şikayet ettiğimiz ülkemizde benzer olay bugünün şartlarıyla yaşansa neler olurdu?
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Bugün 21 Şubat... Yaşı yetenler için Türkiye ekonomisi için 2001 ekonomik krizi olarak da geçen günün yıldönümü.
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O da Ahmet Çakmak isimli esnafın yazar kasa eylemi olarak bilinen protestosuydu.
Elindeki yazar kasanın bomba sanılma ihtimali veya çocuklarını düşünmesi nedeniyle vazgeçer gibi olsa da Başbakanlık binasına doğru yol aldı.
Peki günümüz şartlarında böyle barışçıl bir eylem yapılması mümkün mü? Yapılsaydı ne olurdu?
Eylemci günümüzdeki güvenlik eylemlerini John Wick yetenekleriyle aştı diyelim. Güvenlik güçleri o günkü gibi soğukkanlı yanıt vermezdi.
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Arada belki kahramanlık yapmak isteyenler olabilirdi.
Tabii şahsın eylemcinin gözaltına alınışının ardından başlayacak medya organizasyonunu tahmin edebilirsiniz.
Eylemcinin ekonomik durumunu çok da kötü olmadığını göstermek için fi tarihinden bir paylaşımı bulunur, şahsin hainmetre değerleri bir kesim üzerinde daha da yükselirdi.
Bir zamanların eylemcileri bile bunun operasyon olduğunu düşünür, gerekirse en ağır cezanın verilmesini
Ailesinin ve çevresinin yiyeceği baskıyı söylemeye gerek bile yok. Çünkü benzer olaylar yaşanmıştı.
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Yapılan halk baskısı sonucu muhalefet liderinin serbest bırakılması gerektiğini söylediği pek çok kişinin olduğu listeye adı girerdi.
2018 yılında TBMM önünde kendini yakan işçi nasıl bir sembol olmadıysa, hayali eylemcimiz de herhangi bir krizin sembolü olamazdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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