Cüneyt Özdemir'in "Hukuk Geriye Gidiyor" Tespitine İronik Yanıtlar Geldi
Cüneyt Özdemir'in "Hukuk Geriye Gidiyor" Tespitine İronik Yanıtlar Geldi
Ülkemizdeki hukuk işleyişi uzun zamandır eleştirilen konular arasında. Twitter gözaltıları uzun süredir alışık olduğumuz bir konu... Ancak son zamanlarda internet ünlüsünden oyuncu menajerine, sokak röportajında konuşandan siyasi parti liderine öyle bir soruşturma ve gözaltı dalgası başladı ki geçtiğimiz günlerde hükümeti eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın adliyeye götürülmesi de bunların üzerine tuz biber oldu. Cüneyt Özdemir de bu konuyla ilgili bir tespitte bulundu ama tespit genel tweetleyici tarafından pek tutulmadı.
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Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümeti hukukun üstünlüğü konusu üzerinden eleştirmişti.
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Cüneyt Özdemir de geçtiğimiz gün bu olay üzerine olması muhtemeldir ki ülkemizdeki hukuk işleyişini eleştirdi.
Tabii bu paylaşım fazla "Sherlockvari" bulundu.
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Göndermeli tepkiler de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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