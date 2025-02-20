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Cüneyt Özdemir'in "Hukuk Geriye Gidiyor" Tespitine İronik Yanıtlar Geldi

Cüneyt Özdemir'in "Hukuk Geriye Gidiyor" Tespitine İronik Yanıtlar Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2025 - 17:03

Ülkemizdeki hukuk işleyişi uzun zamandır eleştirilen konular arasında. Twitter gözaltıları uzun süredir alışık olduğumuz bir konu... Ancak son zamanlarda internet ünlüsünden oyuncu menajerine, sokak röportajında konuşandan siyasi parti liderine öyle bir soruşturma ve gözaltı dalgası başladı ki geçtiğimiz günlerde hükümeti eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın adliyeye götürülmesi de bunların üzerine tuz biber oldu. Cüneyt Özdemir de bu konuyla ilgili bir tespitte bulundu ama tespit genel tweetleyici tarafından pek tutulmadı.

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Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümeti hukukun üstünlüğü konusu üzerinden eleştirmişti.

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümeti hukukun üstünlüğü konusu üzerinden eleştirmişti.

Yapılan açıklamada ülkedeki hukuk sorunlarının ekonominin düzelmesini zorlaştıracağı öne sürülmüştü. Erdoğan'ın bu eleştirilere yaptığı sert çıkışın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı cezasına çarptırıldı.

Cüneyt Özdemir de geçtiğimiz gün bu olay üzerine olması muhtemeldir ki ülkemizdeki hukuk işleyişini eleştirdi.

Cüneyt Özdemir de geçtiğimiz gün bu olay üzerine olması muhtemeldir ki ülkemizdeki hukuk işleyişini eleştirdi.
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Tabii bu paylaşım fazla "Sherlockvari" bulundu.

Tabii bu paylaşım fazla "Sherlockvari" bulundu.
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Göndermeli tepkiler de geldi.

Göndermeli tepkiler de geldi.
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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