Cüneyt Özdemir'in "Hukuk Geriye Gidiyor" Tespitine İronik Yanıtlar Geldi

Ülkemizdeki hukuk işleyişi uzun zamandır eleştirilen konular arasında. Twitter gözaltıları uzun süredir alışık olduğumuz bir konu... Ancak son zamanlarda internet ünlüsünden oyuncu menajerine, sokak röportajında konuşandan siyasi parti liderine öyle bir soruşturma ve gözaltı dalgası başladı ki geçtiğimiz günlerde hükümeti eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın adliyeye götürülmesi de bunların üzerine tuz biber oldu. Cüneyt Özdemir de bu konuyla ilgili bir tespitte bulundu ama tespit genel tweetleyici tarafından pek tutulmadı.