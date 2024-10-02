Yaşlılık Raporu Yayımladı: Türkiye'de Tek Yaşayan Yaşlı Nüfusun En Fazla Olduğu İl Belli Oldu

Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir rapor hazırladı. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il belli oldu. Raporda Türkiye'de tek yaşayan yaşlı nüfusun en fazla olduğu il ise dikkat çekti.