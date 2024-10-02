Yaşlılık Raporu Yayımladı: Türkiye'de Tek Yaşayan Yaşlı Nüfusun En Fazla Olduğu İl Belli Oldu
Yaşlılık Raporu Yayımladı: Türkiye'de Tek Yaşayan Yaşlı Nüfusun En Fazla Olduğu İl Belli Oldu
Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir rapor hazırladı. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il belli oldu. Raporda Türkiye'de tek yaşayan yaşlı nüfusun en fazla olduğu il ise dikkat çekti.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle hazırladığı yaşlılık raporunu yayımladı.
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Rapora göre Türkiye’de yaşlı nüfus 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken 2023 yılında bu sayı, 8 milyon 722 bin 806 oldu. Son beş yılda Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 21,4 oranında arttığı görüldü.
Türkiye’de 2023 yılında toplam 26 milyon 309 bin 332 haneden 6 milyon 458 bin 465’inde yaşlı bireyin yaşadığının açıklandığı raporda, hanelerin yüzde 24,5’inde en az bir yaşlı birey bulunduğu belirtildi. En az bir yaşlı birey bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında yüzde 34,4 ile Balıkesir oldu. Böylelikle Balıkesir, Türkiye'nin tek yaşayan yaşlı nüfusun en fazla olduğu il oldu.
Son olarak rapora göre, Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun oranına bakıldığında yüzde 20,04 ile birinci sırada Sinop yer alırken ikinci sırada yüzde 19,46 ile Kastamonu, üçüncü sırada yüzde 18,34 ile Giresun, dördüncü sırada yüzde 18,11 ile Artvin, beşinci sırada yüzde 17,09 ile Çankırı, altıncı sırada ise yüzde 16,89 ile Balıkesir yer alıyor. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak öne çıktı.
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