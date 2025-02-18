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Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe: 200 Milyon Dolarlık Sistem Deşifre Edildi

Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe: 200 Milyon Dolarlık Sistem Deşifre Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2025 - 11:27

Düzce'de yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturmada kapsamında 33 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 

Örgütün Skype üzerinden haberleştiği belirlenirken, şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 200 milyon doları bulduğu tespit edildi.

KAYNAK

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Habertürk Ankara'nın haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli E.Y.’nin el konulan telefonunda yapılan incelemelerde yasa dışı bahis suçuna aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Şüphelilerden E.Y.'nin telefonunda yapılan incelemelerde, örgütün Skype üzerinden haberleştiği ve İstanbul’da tutuklanan M.C. başta olmak üzere birçok kişiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerden E.Y.'nin telefonunda yapılan incelemelerde, örgütün Skype üzerinden haberleştiği ve İstanbul’da tutuklanan M.C. başta olmak üzere birçok kişiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmada yasa dışı bahis organizasyonunda yer aldığı belirlenen ve banka hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğu anlaşılan 55 şüpheliden İzmir, Kocaeli ve İstanbul’da toplam 33’ü için gözaltı ve arama kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 401 adet 9x19 fişek, 6 adet 16 kalibre av tüfek fişeği, 3 adet 7x65 fişek, 27 cep telefonu, 1 masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 1 SSD kart, 1 HDD ve 1 POS cihazı ele geçirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 401 adet 9x19 fişek, 6 adet 16 kalibre av tüfek fişeği, 3 adet 7x65 fişek, 27 cep telefonu, 1 masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 1 SSD kart, 1 HDD ve 1 POS cihazı ele geçirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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