Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe: 200 Milyon Dolarlık Sistem Deşifre Edildi
Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe: 200 Milyon Dolarlık Sistem Deşifre Edildi
Düzce'de yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturmada kapsamında 33 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Örgütün Skype üzerinden haberleştiği belirlenirken, şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 200 milyon doları bulduğu tespit edildi.
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
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Şüphelilerden E.Y.'nin telefonunda yapılan incelemelerde, örgütün Skype üzerinden haberleştiği ve İstanbul’da tutuklanan M.C. başta olmak üzere birçok kişiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 401 adet 9x19 fişek, 6 adet 16 kalibre av tüfek fişeği, 3 adet 7x65 fişek, 27 cep telefonu, 1 masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 1 SSD kart, 1 HDD ve 1 POS cihazı ele geçirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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