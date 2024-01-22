Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Veli ve Öğrencilerin Kafasını Karıştıran İddialara Yanıt Geldi
Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Veli ve Öğrencilerin Kafasını Karıştıran İddialara Yanıt Geldi
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili, bugün itibarıyla başladı. Henüz tatilin ilk gününde '15 günlük tatil 1 aya uzatıldı' iddiaları gündeme geldi. Konuya ilişkin yanıtı, Dezenformasyonla Mücadele Merkez'i verdi.
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2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta birinci dönem karnelerini aldı.
Henüz tatilin ilk gününde bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" ifadeleri yer aldı.
Yarıyıl tatili uzatıldı mı? sorusuna Dezenformasyonla Mücadele Merkez'i yanıt verdi.
Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?
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Her sene aynı olay, haber siteleri siteye girilsin diye böyle başlıklar yaratıyor, onedio da onlardan biri