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Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Veli ve Öğrencilerin Kafasını Karıştıran İddialara Yanıt Geldi

Yarıyıl Tatili Uzatıldı mı? Veli ve Öğrencilerin Kafasını Karıştıran İddialara Yanıt Geldi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.01.2024 - 17:29

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili, bugün itibarıyla başladı. Henüz tatilin ilk gününde '15 günlük tatil 1 aya uzatıldı' iddiaları gündeme geldi. Konuya ilişkin yanıtı, Dezenformasyonla Mücadele Merkez'i verdi.

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2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta birinci dönem karnelerini aldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta birinci dönem karnelerini aldı.

İki haftalık tatil, resmi olarak 22 Ocak'ta başladı.

Henüz tatilin ilk gününde bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" ifadeleri yer aldı.

Henüz tatilin ilk gününde bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" ifadeleri yer aldı.

Veli ve öğrenciler, söz konusu iddia karşısında kafa karışıklığı yaşadı.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı? sorusuna Dezenformasyonla Mücadele Merkez'i yanıt verdi.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı? sorusuna Dezenformasyonla Mücadele Merkez'i yanıt verdi.

X'ten yapılan paylaşımda sömestr tatilinin uzatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre, yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmuyor.

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Yağmurrr

Her sene aynı olay, haber siteleri siteye girilsin diye böyle başlıklar yaratıyor, onedio da onlardan biri