Yaralı Geyik Gündeminin Ardından Geyik Efsanesiyle Ünlü Cami Yandı
Yaralı Geyik Gündeminin Ardından Geyik Efsanesiyle Ünlü Cami Yandı
Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı bir geyik, fabrikaya sığındı. Yaralı geyiğin Türk mitolojisinde yeri olduğu ve farklı anlamlar taşıdığı konuşulurken başka bir olay daha yaşandı.
Bartın'ın geyik efsanesiyle ünlü camisinde yangın çıktı.
Gelin, geyikli cami efsanesine bir bakalım.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrikaya sığınan yaralı geyik, efsaneleri de beraberinde getirdi.
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Kimileri yaralı geyiğin iyileşmek anlamına geldiğini, her şeyin düzeleceğini kimileri de kötü günlerin geleceğini iddia etti.
Tüm bu olaylar yaşanırken Bartın'ın Ulus ilçesinde 1460 yılında inşa edilen Hasan Dede Camisi henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Hasan Dede Camisi efsanesinde de bir geyik ön plana çıkıyor!
Demirci Hasan efsanesinde, bu caminin yapımına geyiklerin yardım ettiği söyleniyor.
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Köy halkı görmüş ki her gün caminin yapılacağı yere ağaçlar geliyor! Halk dervişin öküzlerini çaldığını ve dağdaki ağaçları öküzlerle getirdiğini düşünmeye başlamış.
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