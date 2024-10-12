Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Yaralı Geyik Gündeminin Ardından Geyik Efsanesiyle Ünlü Cami Yandı

Yaralı Geyik Gündeminin Ardından Geyik Efsanesiyle Ünlü Cami Yandı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
12.10.2024 - 10:38

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı bir geyik, fabrikaya sığındı. Yaralı geyiğin Türk mitolojisinde yeri olduğu ve farklı anlamlar taşıdığı konuşulurken başka bir olay daha yaşandı.

Bartın'ın geyik efsanesiyle ünlü camisinde yangın çıktı.

Gelin, geyikli cami efsanesine bir bakalım.

Kaynak: Patronlar Dünyası

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrikaya sığınan yaralı geyik, efsaneleri de beraberinde getirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrikaya sığınan yaralı geyik, efsaneleri de beraberinde getirdi.

Ayağı kırılan bir geyik, fabrikaya sığınarak resmen insanlardan yardım istedi. Yaralı geyik tedavi altına alınırken olayla ilgili farklı efsaneler de ortaya atılmaya başlandı.

Kimileri yaralı geyiğin iyileşmek anlamına geldiğini, her şeyin düzeleceğini kimileri de kötü günlerin geleceğini iddia etti.

Kimileri yaralı geyiğin iyileşmek anlamına geldiğini, her şeyin düzeleceğini kimileri de kötü günlerin geleceğini iddia etti.

Aslında geyik, Orta Asya kültüründe önemli bir yere sahip;

Tüm bu olaylar yaşanırken Bartın'ın Ulus ilçesinde 1460 yılında inşa edilen Hasan Dede Camisi henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı.

Tüm bu olaylar yaşanırken Bartın'ın Ulus ilçesinde 1460 yılında inşa edilen Hasan Dede Camisi henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı.

Hasan Dede Cami, çıkan yangında büyük zarar gördü. Fakat bu yangının arkasında da oldukça ilginç bir detay var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Hasan Dede Camisi efsanesinde de bir geyik ön plana çıkıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Hasan Dede Camisi efsanesinde de bir geyik ön plana çıkıyor!

Hasan Dede Camisinin en büyük özelliği, tamamının ahşap olması ve tek bir çivi dahi kullanılmadan inşa edilmiş olması. Fakat o yıllarda o bölgeye inşaat malzemelerini taşımak oldukça zor olduğundan, cami daha da ilgi çekici bir hal alıyor.

Demirci Hasan efsanesinde, bu caminin yapımına geyiklerin yardım ettiği söyleniyor.

Demirci Hasan efsanesinde, bu caminin yapımına geyiklerin yardım ettiği söyleniyor.

Efsaneye göre, Demirci Hasan Baba, Ulus Kazası’na ilk geldiğinde burada bir cami yapmak istemiş. Caminin yapımı için dağdan kerestelik ağaç kesmeye başlamış ve halkı da kendisine yardım etmeleri için davet etmiş. 

Hasan Baba “Ben burada bir cami yapmak istiyorum, bana yardım edin, dağdan kestiğim kerestelik ağaçların çekilerek taşınması için öküz verin” demiş. 

Fakat orada yaşayan kişiler, Hasan Baba'nın söylediklerini umursamamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Köy halkı görmüş ki her gün caminin yapılacağı yere ağaçlar geliyor! Halk dervişin öküzlerini çaldığını ve dağdaki ağaçları öküzlerle getirdiğini düşünmeye başlamış.

Köy halkı görmüş ki her gün caminin yapılacağı yere ağaçlar geliyor! Halk dervişin öküzlerini çaldığını ve dağdaki ağaçları öküzlerle getirdiğini düşünmeye başlamış.

Böyle düşünenler dervişi yakalamak için dağ yoluna pusu kurmuş. Bir de ne görsünler!

Derviş, öküzleri değil bir çift geyiği boyunduruk altına almış. O anları gören halk da hem yardım etmedikleri hem de iftira attıkları için pişmanlık duymuşlar.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın