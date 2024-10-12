Yaralı Geyik Gündeminin Ardından Geyik Efsanesiyle Ünlü Cami Yandı

Efsaneye göre, Demirci Hasan Baba, Ulus Kazası’na ilk geldiğinde burada bir cami yapmak istemiş. Caminin yapımı için dağdan kerestelik ağaç kesmeye başlamış ve halkı da kendisine yardım etmeleri için davet etmiş.

Hasan Baba “Ben burada bir cami yapmak istiyorum, bana yardım edin, dağdan kestiğim kerestelik ağaçların çekilerek taşınması için öküz verin” demiş.

Fakat orada yaşayan kişiler, Hasan Baba'nın söylediklerini umursamamış.