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Yapay Zekaya Göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni Alması Tahmini Goygoycuların Diline Düştü

Yapay Zekaya Göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni Alması Tahmini Goygoycuların Diline Düştü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.04.2024 - 18:27

Yapay zeka teknolojileri pek çok alanda geleceğe yönelik projeksiyonlar kurması için kullanılıyor. Buna nüfus, siyaset gibi alanların yanında spor da eklendi. Yapay zekaya önümüzdeki 90 yılın Şampiyonlar Ligi Şampiyonları soruldu. Listede iki Türk takımının olması mizahşörlerin konuya eğilmesine yetti.

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Yapay zekanın tahmini şöyle... 2090 yılında Beşiktaş, ertesi yıl da Galatasaray dev kupayı müzesine götürüyor.

Yapay zekanın tahmini şöyle... 2090 yılında Beşiktaş, ertesi yıl da Galatasaray dev kupayı müzesine götürüyor.

Tabii sporla ilgilenen kişiler de bu tahminleri yorum yağmuruna tuttu...

Tabii sporla ilgilenen kişiler de bu tahminleri yorum yağmuruna tuttu...
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Husso Cetto

Orda Büyükekşi yok şampiyon olamazlar.

Darbeli Matkap

Şampiyonluğu boşver de. Fener ne zaman katılacak şampiyonlar ligine onu söyleseydi de bilseydik. Bari Ölmeden görseydik şampiyonlar ligini.