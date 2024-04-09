Yapay Zekaya Göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni Alması Tahmini Goygoycuların Diline Düştü

Yapay zeka teknolojileri pek çok alanda geleceğe yönelik projeksiyonlar kurması için kullanılıyor. Buna nüfus, siyaset gibi alanların yanında spor da eklendi. Yapay zekaya önümüzdeki 90 yılın Şampiyonlar Ligi Şampiyonları soruldu. Listede iki Türk takımının olması mizahşörlerin konuya eğilmesine yetti.