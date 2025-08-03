Yaparım/Yapmam Testine Göre Gizli Narsist misin?

Belki de farkında bile değilsin… Ama zaman zaman kendi değerini başkalarının onayıyla ölçtüğün, takdir edilmediğinde içten içe kırıldığın oluyor. Herkes seni beğensin, seni konuşsun, seni fark etsin istiyorsun. Dışarıdan bakıldığında alçakgönüllü ve sakin görünsen de, derinlerde bir yerde ilgiye, hayranlığa ve beğenilmeye karşı büyük bir açlık taşıyorsun. Bu, gösterişli bir narsisizm değil. Sessiz, ince, hatta gizemli bir narsisizm… Yaptığın iyiliklerde bile bir iz bırakmak, 'O bunu yaptı' dedirtmek istiyorsun. Çünkü içinde bir ses hep şunu fısıldıyor: “Fark edilmeliyim. Özelim. Beni herkes bilmeli.” Bazen başkalarının başarılarına imrenerek bakıyor, kendini onların yerine koyuyorsun. Başarılarını küçümsemiyor gibi görünsen de, içten içe 'Ben daha iyisini yapardım' diyorsun. Çünkü senin içinde, sahne ışıklarının altında olmayı arzulayan bir taraf var.