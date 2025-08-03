Yaparım/Yapmam Testine Göre Gizli Narsist misin?
Kendini fazlasıyla seviyor olabilirsin… ama biraz fazla mı seviyorsun?
Her şey senin etrafında dönmeli mi? Yoksa sadece kendine güvenin tam ve bu da insanlara biraz fazla mı geliyor?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Gizli Narsist misin?
Haydiiii!
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1. Bir ortamda benim hakkımda konuşulacak konular aç
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2. Başkalarının beni beğenmesi için sık sık kendimi öne çıkarırım.
3. Eleştiri aldığımda bunu hemen hazmedemem ve karşılık veririm.
4. İnsanların dikkatini çekmek için bazen abartılı hikayeler anlatırım.
5. Herkesten daha başarılı olmak için çok çalışmıyormuş gibi gözüküp gizli gizli çalışırım.
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6. Başkalarının başarısını kıskanırım.
7. İltifat edilmesi için genellikle nasıl gözüktüğümü sorarım.
8. Bir başkası acı yaşanırken, yaşadığım daha kötü olaylardan bahsederim.
9. Okulda veya iş yerinde birilerinin övülmemesi için başarılını görmezden gelirim.
10. Son olarak ilişkilerde sıkılırsam direkt ben ayrılırım.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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