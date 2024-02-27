Yandın Arda: Arda Güler'in Karşısında Boş Bardağı Kafasına Diktiği Rus Modelden Yeni "Çay Veresen?" Videosu

Real Madrid, Sevilla ile karşı karşıya geldi. Genç yıldızımız Arda Güler ise bu karşılaşmada forma giymedi. Arda Güler'in sahada olmamasına en çok üzülen isim ise Rus Model Svetlana Alekseeva oldu!

Arda Güler'i izlemek için maça gittiğini söyleyen model, geçtiğimiz aylarda genç yıldız çektiği 'Çay veresen?' videosuna bir yenisini daha ekledi.