Yandın Arda: Arda Güler'in Karşısında Boş Bardağı Kafasına Diktiği Rus Modelden Yeni "Çay Veresen?" Videosu
Yandın Arda: Arda Güler'in Karşısında Boş Bardağı Kafasına Diktiği Rus Modelden Yeni "Çay Veresen?" Videosu
Real Madrid, Sevilla ile karşı karşıya geldi. Genç yıldızımız Arda Güler ise bu karşılaşmada forma giymedi. Arda Güler'in sahada olmamasına en çok üzülen isim ise Rus Model Svetlana Alekseeva oldu!
Arda Güler'i izlemek için maça gittiğini söyleyen model, geçtiğimiz aylarda genç yıldız çektiği 'Çay veresen?' videosuna bir yenisini daha ekledi.
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Real Madrid, 25 Şubat günü Sevilla ile karşı karşıya geldi.
Yakında kendisini sahalarda göreceğimiz müjdesini aldığımız Arda Güler ise bu karşılaşmada forma giymedi.
Peki özellikle Arda Güler'i izlemek için tribünde boy gösteren kimdi dersiniz? Geçtiğimiz aylarda Arda Güler ile bir videosunu gördüğümüz ünlü Rus model Svetlana Alekseeva elbette!
Svetlana, bir paylaşımında "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı." dedi.
Svetlana Alekseeva, Real Madrid'in şampiyonluğunu ise yine bir "çay veresen?" videosuyla kutladı!
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Ünlü isim, bu paylaşımına "galibiyeti kutlamak için çay istiyorum" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
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