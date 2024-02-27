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Yandın Arda: Arda Güler'in Karşısında Boş Bardağı Kafasına Diktiği Rus Modelden Yeni "Çay Veresen?" Videosu

Yandın Arda: Arda Güler'in Karşısında Boş Bardağı Kafasına Diktiği Rus Modelden Yeni "Çay Veresen?" Videosu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.02.2024 - 18:43

Real Madrid, Sevilla ile karşı karşıya geldi. Genç yıldızımız Arda Güler ise bu karşılaşmada forma giymedi. Arda Güler'in sahada olmamasına en çok üzülen isim ise Rus Model Svetlana Alekseeva oldu! 

Arda Güler'i izlemek için maça gittiğini söyleyen model, geçtiğimiz aylarda genç yıldız çektiği 'Çay veresen?' videosuna bir yenisini daha ekledi.

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Real Madrid, 25 Şubat günü Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, 25 Şubat günü Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maç, yüzlerce taraftar tarafından izlendi. Gecenin galibi ise Real Madrid oldu.

Yakında kendisini sahalarda göreceğimiz müjdesini aldığımız Arda Güler ise bu karşılaşmada forma giymedi.

Yakında kendisini sahalarda göreceğimiz müjdesini aldığımız Arda Güler ise bu karşılaşmada forma giymedi.

Arda Güler'in özellikle bu maçta forma giymemiş olması, herkesin dikkatini çekti. Bunun sebebi ise, genç yıldızın doğum gününün 25 Şubat olması elbette.

Peki özellikle Arda Güler'i izlemek için tribünde boy gösteren kimdi dersiniz? Geçtiğimiz aylarda Arda Güler ile bir videosunu gördüğümüz ünlü Rus model Svetlana Alekseeva elbette!

Peki özellikle Arda Güler'i izlemek için tribünde boy gösteren kimdi dersiniz? Geçtiğimiz aylarda Arda Güler ile bir videosunu gördüğümüz ünlü Rus model Svetlana Alekseeva elbette!

Düzenlenen bir etkinlikte karşılaşan Rus model ve Arda Güler, eğlenceli bir video çekmiş, o anlar ise gündem olmuştu.

Arda Güler, Svetlana Alekseeva karşısında ne yapacağını şaşırmıştı;

Svetlana, bir paylaşımında "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı." dedi.

Svetlana, bir paylaşımında "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı." dedi.

Genç yıldızın doğum gününü de kutlamayı unutmadı!

Svetlana Alekseeva, Real Madrid'in şampiyonluğunu ise yine bir "çay veresen?" videosuyla kutladı!

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Ünlü isim, bu paylaşımına "galibiyeti kutlamak için çay istiyorum" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü isim, bu paylaşımına "galibiyeti kutlamak için çay istiyorum" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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