Yalan Dünya Konusu Nedir? Yalan Dünya Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yalan Dünya, 13 Ocak 2012’de ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, toplam dört sezonda doksan bölüm olarak yayımlandı. İlk sezon, yıl boyunca kesintisiz sürdü ve otuz üç bölümden oluştu. İkinci sezon, Kasım 2012’de başladı ve yirmi dört bölümle Haziran 2013’te sona erdi. Üçüncü sezon, Eylül 2013’te izleyiciyle buluştu; sezon finali ise yirmi bölümlük bir yayının ardından Mayıs 2014’te yapıldı. Dördüncü ve son sezon, on üç bölüm sürdü ve 19 Kasım 2014’te yayımlanan final bölümüyle dizi ekranlara veda etti.