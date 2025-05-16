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Yalan Dünya Konusu Nedir? Yalan Dünya Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yalan Dünya Konusu Nedir? Yalan Dünya Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 23:43

Bir döneme damga vuran Yalan Dünya yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Yalan Dünya konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Yalan Dünya konusu ne? Yalan Dünya oyuncuları kim?

Gelin Yalan Dünya dizisine dair tüm detayları görelim...

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Yalan Dünya Dizisi Konusu

Yalan Dünya Dizisi Konusu
image.teve2.com.tr

Bir oyunculuk hayaliyle İstanbul’a gelen Deniz, Cihangir’de bir apartmana taşınır. Aynı apartmanda, taşralı Kocabaş ailesi de yaşamaktadır. Deniz’in şehirli hayat tarzı ile Kocabaş ailesinin geleneksel değerleri sık sık çatışır. Apartmanda yaşayan diğer renkli karakterlerle birlikte bu iki farklı dünya iç içe geçer.

Yalan Dünya Dizisi Oyuncuları

Yalan Dünya Dizisi Oyuncuları

  • Gülse Birsel – Deniz Alsancak

  • Beyazıt Öztürk – Rıza Kocabaş

  • Altan Erkekli – Şehmuz Kocabaş

  • Füsun Demirel – Servet Kocabaş

  • Olgun Şimşek – Selahattin / Ahmet Çakaler

  • Hasibe Eren – Gülistan Kocabaş Çakaler

  • Sarp Apak – Emir Danışman

  • Öner Erkan – Bora Alsancak

  • Nihal Yalçın – Açılay Tan

  • Bartu Küçükçağlayan – Orçun Çakaler

  • Gupse Özay – Nurhayat Karakaş

  • İrem Sak – Tülay Ünlü

  • Derya Karadaş – Zerrin İffet

  • Gonca Vuslateri – Eylem / Vasfiye Teyze

  • Ömür Arpacı – Reis

  • Tuna Orhan – Tufan Paksoy

  • Hakan Meriçliler – Çağatay Koçtuğ

  • Gönül Ülkü Özcan – Afife

  • Rutkay Aziz – Timur Alsancak

  • Hümeyra – Çiğdem Alsancak

  • Cihat Tamer – Yıldırım Karakaş

  • Nurseli İdiz – Nursel Karakaş

  • Okan Çabalar – Bünyamin Karakaş

Yalan Dünya Bölümler ve Sezonlar

Yalan Dünya Bölümler ve Sezonlar

Yalan Dünya, 13 Ocak 2012’de ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, toplam dört sezonda doksan bölüm olarak yayımlandı. İlk sezon, yıl boyunca kesintisiz sürdü ve otuz üç bölümden oluştu. İkinci sezon, Kasım 2012’de başladı ve yirmi dört bölümle Haziran 2013’te sona erdi. Üçüncü sezon, Eylül 2013’te izleyiciyle buluştu; sezon finali ise yirmi bölümlük bir yayının ardından Mayıs 2014’te yapıldı. Dördüncü ve son sezon, on üç bölüm sürdü ve 19 Kasım 2014’te yayımlanan final bölümüyle dizi ekranlara veda etti.

Yalan Dünya Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yalan Dünya Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yalan Dünya, 13 Ocak 2012'de Kanal D'de yayın hayatına başladı. Yalan Dünya tüm bölümleri Kanal D web sitesi ve YouTube kanalında izlenebilir.

Yalan Dünya İzlenme Oranları ve Reytingler

Yalan Dünya İzlenme Oranları ve Reytingler

Yalan Dünya, yayın hayatı boyunca reytinglerde dalgalanmalar yaşamış, özellikle ilk sezonunda yüksek izlenme oranları elde etmiştir.

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Yalan Dünya Eleştiri ve Ödüller

Yalan Dünya Eleştiri ve Ödüller

3. Antalya Televizyon Ödülleri (2012)

Bu ödül töreninde Yalan Dünya, komedi kategorisinde beş ödül kazanarak geceye damgasını vurdu:

  • En İyi Komedi Dizisi

  • En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Olgun Şimşek

  • En İyi Komedi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bartu Küçükçağlayan

  • En İyi Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gupse Özay

  • En İyi Komedi Yönetmeni: Jale Atabey Özberk 

39. Altın Kelebek Ödülleri (2012)

Türkiye'nin en prestijli televizyon ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'te Yalan Dünya şu ödülleri kazandı:

  • En İyi Komedi Dizisi

  • En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Gupse Özay

  • En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Bartu Küçükçağlayan

  • En İyi Senaryo Yazarı: Gülse Birsel

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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