Yalan Dünya Konusu Nedir? Yalan Dünya Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Bir döneme damga vuran Yalan Dünya yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Yalan Dünya konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Yalan Dünya konusu ne? Yalan Dünya oyuncuları kim?
Gelin Yalan Dünya dizisine dair tüm detayları görelim...
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Yalan Dünya Dizisi Konusu
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Yalan Dünya Dizisi Oyuncuları
Yalan Dünya Bölümler ve Sezonlar
Yalan Dünya Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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