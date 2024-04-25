Yabancı Eşine Adana Ağzıyla Türkçe Konuşmayı Öğretince Ortaya Harikalar Çıktı
Yabancı Eşine Adana Ağzıyla Türkçe Konuşmayı Öğretince Ortaya Harikalar Çıktı
Yabancıların Türkçe konuşmaya çalıştığı anlar hepimizin hoşuna gidiyor değil mi? Bir de yabancı eşine Adana ağzını öğretmeyi deneyen kişinin videosunu izleyin!
Kaynak: The.hazars
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Türkler olarak yabancı bir dil konuşmaya çalıştığımızda genellikle yaptığımız hatalardan utanırız.
Bir de uzun süredir ülkemizde yaşayan yabancıların konuşması ayrı bir hoşumuza gider.
Bir Türk de dilimizi az buçuk bilen yabancı eşine Adana ağzıyla Türkçe öğretmeye çalıştı.
Öncelikle kelimelerin anlamını kavrayan kadın, daha sonra dinlediği cümleleri oldukça güzel bir şekilde söylüyor.
Buyurunuz o videoya;
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