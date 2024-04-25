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Yabancı Eşine Adana Ağzıyla Türkçe Konuşmayı Öğretince Ortaya Harikalar Çıktı

Yabancı Eşine Adana Ağzıyla Türkçe Konuşmayı Öğretince Ortaya Harikalar Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 11:23

Yabancıların Türkçe konuşmaya çalıştığı anlar hepimizin hoşuna gidiyor değil mi? Bir de yabancı eşine Adana ağzını öğretmeyi deneyen kişinin videosunu izleyin!

Kaynak: The.hazars

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Türkler olarak yabancı bir dil konuşmaya çalıştığımızda genellikle yaptığımız hatalardan utanırız.

Türkler olarak yabancı bir dil konuşmaya çalıştığımızda genellikle yaptığımız hatalardan utanırız.

Halbuki kendi dilimizi konuşmaya çalışan bir yabancıya karşı oldukça hoşgörülü davranırız! Yabancılardan duyacağımız tek bir kelime bile bizleri mutlu eder.

Bir de uzun süredir ülkemizde yaşayan yabancıların konuşması ayrı bir hoşumuza gider.

Bir de uzun süredir ülkemizde yaşayan yabancıların konuşması ayrı bir hoşumuza gider.

Oldukça misafirperver olan yurdum insanı, ülkesine gelip de işi için dilini öğrenmeye çalışan kişilere yardımcı olmaktan hiç çekinmez. 

Türkçe öğrenmeye çalışan kişilere karşı zaafımız var neredeyse!

Bir Türk de dilimizi az buçuk bilen yabancı eşine Adana ağzıyla Türkçe öğretmeye çalıştı.

Bir Türk de dilimizi az buçuk bilen yabancı eşine Adana ağzıyla Türkçe öğretmeye çalıştı.

Yabancı kadının elindeki tesbihe de dikkatini çekmek isteriz!

Öncelikle kelimelerin anlamını kavrayan kadın, daha sonra dinlediği cümleleri oldukça güzel bir şekilde söylüyor.

Öncelikle kelimelerin anlamını kavrayan kadın, daha sonra dinlediği cümleleri oldukça güzel bir şekilde söylüyor.

Hele ki 'Sen konuşma Soner' repliğinde mimiklere bittik...

Buyurunuz o videoya;

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