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Erkekleri Gerçekten Tanımak İçin Sormanız Gereken Soruyu Söyleyen Kadının Çok Mantıklı Gerekçesi

Erkekleri Gerçekten Tanımak İçin Sormanız Gereken Soruyu Söyleyen Kadının Çok Mantıklı Gerekçesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 09:21

Karşınızdaki bir insanı tanımak için burcunu mu sorarsınız? Özellikle de erkekleri? Bir kadının erkekleri gerçekten tanımak için sormanız gereken soruyu anlattığı bu video, size çok şey katabilir!

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Bir insanı tanımak için hangi soruyu sorarsınız?

Bir insanı tanımak için hangi soruyu sorarsınız?

Nereli olduğunu, ne iş yaptığını, neler sevip neleri sevmediğini sorabilirsiniz elbette. Fakat tüm bu sorular aslında size biraz yüzeysel sonuçlar verecektir.

Burçlar da muhtemelen soracağınız konular arasında yer alır. Fakat iş tek bir burcunu öğrenmekle bitmiyor.

Burçlar da muhtemelen soracağınız konular arasında yer alır. Fakat iş tek bir burcunu öğrenmekle bitmiyor.

Eğer astrolojiye biraz ilgili birisiyseniz aslında tek bir burcun pek de bir şey ifade etmediğini biliyorsunuzdur. İşin içine yükselen burç, ay burcu, hatta doğum haritası bile giriyor.

Siz en iyisi gelin bu tavsiyeyi bir dinleyin, bundan sonra erkeklere burçlarını değil hangi süper kahramanları sevdiğini sorun!

Siz en iyisi gelin bu tavsiyeyi bir dinleyin, bundan sonra erkeklere burçlarını değil hangi süper kahramanları sevdiğini sorun!

TikTok'ta video çeken bir kullanıcı, erkeklere burçlarını değil hangi süper kahramanları sevdiğini sormamızı tavsiye etti. 

Peki bu tam olarak ne işimize yarayacak?

Çocuklukta insanların kimi idol olarak gördüğü, kimi sevdiği elbette onlar hakkında bazı ipuçları verebilir. Mesela bir insan Spider-Man'i seviyorsa hayatta karşılaştığı sorunlara dalga geçerek yaklaşıyor olabilir.

Çocuklukta insanların kimi idol olarak gördüğü, kimi sevdiği elbette onlar hakkında bazı ipuçları verebilir. Mesela bir insan Spider-Man'i seviyorsa hayatta karşılaştığı sorunlara dalga geçerek yaklaşıyor olabilir.

'Spider-Man'i seven insanlar genelde hayatı çok ciddiye almayan biraz daha çocuksu insanlar oluyormuş.'

Batman'i seviyorsa çocukken biraz zor anlar yaşamış olabilir.

Batman'i seviyorsa çocukken biraz zor anlar yaşamış olabilir.

'Genelde pesimist, yani dünyaya olumsuz bakan, depresyona yatkın ve her şeyi gereğinden fazla ciddiye alan birisi olabilir.'

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Superman'i seviyorsa biraz daha geleneksel şeylerden hoşlanan ve kalıplarının dışına çok çıkmayan birisi olabilir.

Superman'i seviyorsa biraz daha geleneksel şeylerden hoşlanan ve kalıplarının dışına çok çıkmayan birisi olabilir.

Ne dersiniz? Sizce mantıklı mı?

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