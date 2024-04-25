Erkekleri Gerçekten Tanımak İçin Sormanız Gereken Soruyu Söyleyen Kadının Çok Mantıklı Gerekçesi
Erkekleri Gerçekten Tanımak İçin Sormanız Gereken Soruyu Söyleyen Kadının Çok Mantıklı Gerekçesi
Karşınızdaki bir insanı tanımak için burcunu mu sorarsınız? Özellikle de erkekleri? Bir kadının erkekleri gerçekten tanımak için sormanız gereken soruyu anlattığı bu video, size çok şey katabilir!
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Bir insanı tanımak için hangi soruyu sorarsınız?
Burçlar da muhtemelen soracağınız konular arasında yer alır. Fakat iş tek bir burcunu öğrenmekle bitmiyor.
Siz en iyisi gelin bu tavsiyeyi bir dinleyin, bundan sonra erkeklere burçlarını değil hangi süper kahramanları sevdiğini sorun!
Çocuklukta insanların kimi idol olarak gördüğü, kimi sevdiği elbette onlar hakkında bazı ipuçları verebilir. Mesela bir insan Spider-Man'i seviyorsa hayatta karşılaştığı sorunlara dalga geçerek yaklaşıyor olabilir.
Batman'i seviyorsa çocukken biraz zor anlar yaşamış olabilir.
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Superman'i seviyorsa biraz daha geleneksel şeylerden hoşlanan ve kalıplarının dışına çok çıkmayan birisi olabilir.
Ne dersiniz? Sizce mantıklı mı?
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