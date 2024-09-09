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Warhammer 40,000: Space Marine 2 Şimdiden 134.000 Oyuncuya Ulaştı Bile!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Şimdiden 134.000 Oyuncuya Ulaştı Bile!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 03:25

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanacak olan Warhammer 40,000: Space Marine 2, daha çıkmadan 134.000 oyuncuya erişmiş durumda.

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 daha çıkmadan popüler oldu bile!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 daha çıkmadan popüler oldu bile!

Focus Entertainment tarafından yayınlanacak olan ve 9 Eylül akşamı oynanabilir olacak Warhammer 40,000: Space Marine 2, ön sipariş ile alanlara güzel bir jest yaptı ve önden erişilebilirlik sundu. Bu sayede oyun henüz çıkmadan popüler olmayı başardı.

Gold veya Ultimate sürümü almanız gerekiyor.

Gold veya Ultimate sürümü almanız gerekiyor.

Oyunu ön sipariş vererek önden oynamak isterseniz Gold veya Ultimate sürümü satın almanız gerekiyor. Space Marine 2 Gold sürüm fiyatı Steam'de 59,99 dolardan satılırken, Ultimate sürümü ise 69,99 dolardan satışa sunulmuş durumda.

SteamDB verilerine göre şu an 134.000 kişi oynuyor!

SteamDB verilerine göre şu an 134.000 kişi oynuyor!

Oyunun Gold veya Ultimate sürümünü satın alan kullanıcılar erken erişim ile birlikte oynamaya başladılar ve bu şekilde yaklaşık 134.000 kullanıcıya erişildiği bildiriliyor. Tabii bu sayı eşzamanlı oyuncu sayısını gösteriyor ve oyun çıktığında çok daha artması bekleniyor.

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