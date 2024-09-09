Warhammer 40,000: Space Marine 2 Şimdiden 134.000 Oyuncuya Ulaştı Bile!
Warhammer 40,000: Space Marine 2 Şimdiden 134.000 Oyuncuya Ulaştı Bile!
Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanacak olan Warhammer 40,000: Space Marine 2, daha çıkmadan 134.000 oyuncuya erişmiş durumda.
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Warhammer 40,000: Space Marine 2 daha çıkmadan popüler oldu bile!
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Gold veya Ultimate sürümü almanız gerekiyor.
SteamDB verilerine göre şu an 134.000 kişi oynuyor!
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