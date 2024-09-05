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Bunu da Gördük Ya: Ünlü Yayıncı iShowSpeed'in Oyunu Yapıldı!

Bunu da Gördük Ya: Ünlü Yayıncı iShowSpeed'in Oyunu Yapıldı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 13:42

Son dönemlerin şüphesiz en popüler yayıncılarından birisi olan iShowSpeed'in oyununu yapan geliştiriciye bir bakın!

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Çılgınlıkları ve Ronaldo sevgisiyle ön plana çıkıyor!

Çılgınlıkları ve Ronaldo sevgisiyle ön plana çıkıyor!

Son dönemlerin en popüler yayıncılarından birisi olan ve ünü dünya çapında yükselmeye devam eden iShowSpeed'in oyunu yapıldı! Bağımsız bir geliştirici, yayınladığı videoda ünlü yayıncının oyununu yaptığını açıkladı.

İşte karşınızda IShowSpeed: The Game!

İşte karşınızda IShowSpeed: The Game!

Gorka Games isimli bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlanan ve tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabilen IShowSpeed: The Game, şimdiden en az yayıncısı kadar viral olmuş durumda. Bu oyun içerisinde çok ilginç şeyler yapılabiliyor!

Oyunda amaçsız yere koşabiliyor, hayranları peşinize takabiliyor veya ters taklalar atabiliyorsunuz!

Oyunu indirip oynamak isterseniz;

Oyunu indirip oynamak isterseniz;

Yapmanız gereken tek şey buradaki bağlantıya tıklamak ve açılan sayfada yer alan mavi 'Download for free' butonuna tıklamak. Oyun içerisinde canlı yayını akışında tutmak ve insanları eğlendirmek için yapmanız gereken çok şey var!

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