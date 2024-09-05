Bunu da Gördük Ya: Ünlü Yayıncı iShowSpeed'in Oyunu Yapıldı!
Bunu da Gördük Ya: Ünlü Yayıncı iShowSpeed'in Oyunu Yapıldı!
Son dönemlerin şüphesiz en popüler yayıncılarından birisi olan iShowSpeed'in oyununu yapan geliştiriciye bir bakın!
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Çılgınlıkları ve Ronaldo sevgisiyle ön plana çıkıyor!
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İşte karşınızda IShowSpeed: The Game!
Oyunda amaçsız yere koşabiliyor, hayranları peşinize takabiliyor veya ters taklalar atabiliyorsunuz!
Oyunu indirip oynamak isterseniz;
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