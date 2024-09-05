Hangi Oyunun Daha Yeni Olduğunu Bulabilecek misin?
Hangi Oyunun Daha Yeni Olduğunu Bulabilecek misin?
Her sene üzerimize adeta oyun yağarken insanın kafası da karışıyor haliyle! Peki sen bu oyun bombardımanına rağmen hangi oyunun diğerinden daha yeni olduğunu hatırlıyor musun?
Buyur, bilgilerini birlikte test edelim!
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1. Başlayalım!
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2. İki efsaneden hangisi daha yeni?
3. Devam!
4. Bir de yarış oyunlarına bakalım.
5. Peki ya bu ikiliden hangisi daha yeni?
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6. Bir dönemin efsaneleri.
7. Bir de battle royale oyunlarına bakalım.
8. Korku türünün efsaneleri!
9. İki Bethesda klasiği...
10. Geldik son soruya!
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