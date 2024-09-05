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Hangi Oyunun Daha Yeni Olduğunu Bulabilecek misin?

Hangi Oyunun Daha Yeni Olduğunu Bulabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 12:31

Her sene üzerimize adeta oyun yağarken insanın kafası da karışıyor haliyle! Peki sen bu oyun bombardımanına rağmen hangi oyunun diğerinden daha yeni olduğunu hatırlıyor musun?

Buyur, bilgilerini birlikte test edelim!

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1. Başlayalım!

2. İki efsaneden hangisi daha yeni?

3. Devam!

4. Bir de yarış oyunlarına bakalım.

5. Peki ya bu ikiliden hangisi daha yeni?

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6. Bir dönemin efsaneleri.

7. Bir de battle royale oyunlarına bakalım.

8. Korku türünün efsaneleri!

9. İki Bethesda klasiği...

10. Geldik son soruya!

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