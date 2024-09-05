Gururdan Hepimize Bayrakları Astıran Mount & Blade II: Bannerlord'a Gelen En Komik Yorumlar
Gururdan Hepimize Bayrakları Astıran Mount & Blade II: Bannerlord'a Gelen En Komik Yorumlar
Ülkemiz topraklarından çıkıp adını dünya çapında duyuran rakipsiz Mount & Blade serisinin uzun, ama çoook uzun yılların ardından gelen son oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'a gelen en komik yorumlara gelin bir göz atalım.
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NE DEMEK GERGİN GÖRÜNÜŞLÜ ADAM YOK YA!
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"Ne zormuş meğer beklemek, beklenen bundan habersizken..."
Ya komployu işte aaa.
Sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?
Calradia böyledir işte. Ani hareket yapma koçum, deşerler.
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İnsan esiriyle iki lafın belini de kıramayacaksa batsın öyle koca zindan da kale de be!
"Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk" - İdam edilen 2-3 lord.
😮
Calradia efnafı kan ağlıyor.
Mod falan acil bir şey yapılsın bunun için.
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