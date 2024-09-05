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Gururdan Hepimize Bayrakları Astıran Mount & Blade II: Bannerlord'a Gelen En Komik Yorumlar

Gururdan Hepimize Bayrakları Astıran Mount & Blade II: Bannerlord'a Gelen En Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 13:03

Ülkemiz topraklarından çıkıp adını dünya çapında duyuran rakipsiz Mount & Blade serisinin uzun, ama çoook uzun yılların ardından gelen son oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'a gelen en komik yorumlara gelin bir göz atalım.

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NE DEMEK GERGİN GÖRÜNÜŞLÜ ADAM YOK YA!

NE DEMEK GERGİN GÖRÜNÜŞLÜ ADAM YOK YA!

"Ne zormuş meğer beklemek, beklenen bundan habersizken..."

"Ne zormuş meğer beklemek, beklenen bundan habersizken..."

Ya komployu işte aaa.

Ya komployu işte aaa.

Sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?

Sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?

Calradia böyledir işte. Ani hareket yapma koçum, deşerler.

Calradia böyledir işte. Ani hareket yapma koçum, deşerler.
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İnsan esiriyle iki lafın belini de kıramayacaksa batsın öyle koca zindan da kale de be!

İnsan esiriyle iki lafın belini de kıramayacaksa batsın öyle koca zindan da kale de be!

"Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk" - İdam edilen 2-3 lord.

"Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk" - İdam edilen 2-3 lord.

😮

😮

Calradia efnafı kan ağlıyor.

Calradia efnafı kan ağlıyor.

Mod falan acil bir şey yapılsın bunun için.

Mod falan acil bir şey yapılsın bunun için.

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