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Vitor Pereira, Baskı Sorusuna Ölüm Metaforuyla Yanıt Verdi

Vitor Pereira, Baskı Sorusuna Ölüm Metaforuyla Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 16:36

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig'de harikalar yaratıyor. Pereira, Wolves ile yakaladığı seriyle İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Vitor Pereira, taraftarın sevgilisi haline gelirken yaptığı açıklamalar da manşet olmayı başardı. Pereira, Brezilya'da kendisine yöneltilen 'Baskı hissediyor musunuz?' sorusuna duygusal bir yanıt verdi. 

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Vitor Pereira, İngiltere'de fark yaratıyor.

Vitor Pereira, İngiltere'de fark yaratıyor.

Wolverhampton ile önemli bir başarı kaydeden Portekizli, açıklamalarıyla da gündem olmayı başardı. Vitor, Brezilya'da kendisine sorulan 'Baskı hissediyor musunuz?' sorusuna anlamlı bir yanıt verdi.

"Futbol ölümün yanında bir hiç"

"Futbol ölümün yanında bir hiç"

Vitor Pereira, baskı konusuna aile fertlerinin yaşadığı sağlık sorunları üzerinden yanıt verdi. 

Pereira, “Brezilya’da Corinthians’tayken bana baskı hissedip hissetmediğimi sordular. Babam kanserken, kardeşim ölürken, annem ağlarken hissettiğim şey baskıydı. Futbol bunun yanında hiçbir şey.” dedi.

Halkla pub'da zaferlerini kutluyor.

Halkla pub'da zaferlerini kutluyor.

Maç sonlarında taraftarla bira içmeye giden Pereira, 'Biraya değil, insanlarla bir arada olmak için gidiyorum.' açıklaması yaptı. 

18 maçta 10 galibiyet almasını da Pereira, “Her zaman daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Doğru yerde olursam sihir yaratırım. Buna inanın.” diyerek açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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