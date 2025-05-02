Vitor Pereira, Baskı Sorusuna Ölüm Metaforuyla Yanıt Verdi
Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig'de harikalar yaratıyor. Pereira, Wolves ile yakaladığı seriyle İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı.
Vitor Pereira, taraftarın sevgilisi haline gelirken yaptığı açıklamalar da manşet olmayı başardı. Pereira, Brezilya'da kendisine yöneltilen 'Baskı hissediyor musunuz?' sorusuna duygusal bir yanıt verdi.
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Vitor Pereira, İngiltere'de fark yaratıyor.
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"Futbol ölümün yanında bir hiç"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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