Vitor Pereira, Baskı Sorusuna Ölüm Metaforuyla Yanıt Verdi

Maç sonlarında taraftarla bira içmeye giden Pereira, 'Biraya değil, insanlarla bir arada olmak için gidiyorum.' açıklaması yaptı.

18 maçta 10 galibiyet almasını da Pereira, “Her zaman daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Doğru yerde olursam sihir yaratırım. Buna inanın.” diyerek açıkladı.