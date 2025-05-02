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Fransa'daki Çelik Sendikası, Tour de France'ı Sabote Edebileceklerini İddia Etti

Fransa'daki Çelik Sendikası, Tour de France'ı Sabote Edebileceklerini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2025 - 15:48

Fransız sendikası Genel Emek Konfederasyonu (CGT), işçilerle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bu yaz düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını engelleme tehdidinde bulundu. CGT’nin hedefindeki 3. etap, 7 Temmuz’da Nord bölgesinde yer alan Valenciennes ile Dunkirk arasında koşulacak. Sendikanın bu hamlesi, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France’ın planlamasını sekteye uğratabilir.

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302 işçi işten atılıyor.

302 işçi işten atılıyor.

Sendika yetkilileri, Nord bölgesinin en büyük işverenlerinden biri olan çelik devi ArcelorMittal’de planlanan 302 kişilik işten çıkarma olasılığına sert tepki gösteriyor. Genel Emek Konfederasyonu (CGT), bu durumu kabul edilemez bulurken, Fransız hükümetine net bir çağrıda bulundu: Çelik endüstrisinin millileştirilmesi konusunda müzakere masasına oturulmazsa, Tour de France’ın 3. etabında bir kesinti organize edilecek. Sendika, hükümetin sessiz kalması hâlinde protestoyu daha da büyütme sinyali veriyor.

"Anlaşma yoksa Dunkirk'te sarı mayo olmayacak"

"Anlaşma yoksa Dunkirk'te sarı mayo olmayacak"

CGT Genel Sekreteri Jean-Paul Delescaut, Lille merkezli La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, Fransa Bisiklet Turu’nu hedef alan olası protestoya dair net mesajlar verdi. Delescaut, “Açıkça söyleyelim, Tour de France’a ve onu sevenlere saygı duyuyorum, ancak burada ekonomik ve sosyal bir acil durum var” ifadelerini kullandı.

Metal sektörünün herkesin hayatını etkilediğine vurgu yapan Delescaut, “Metal herkesi etkiler. Bisikletler dahil. 7 Temmuz’a kadar çelik endüstrisini millileştirmek hakkında konuşmak için masanın etrafında toplanmazsak, Dunkirk’te sarı mayo olmayacak” diyerek hükümete çağrısını yineledi.

"Her 100 metreye bir yoldaş..."

"Her 100 metreye bir yoldaş..."

CGT Genel Sekreteri Jean-Paul Delescaut, olası eylemin kapsamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. La Voix du Nord gazetesine konuşan Delescaut, “İçişleri ve Adalet Bakanları her 20 metrede bir memur koymayı başaramazlarsa, Valenciennes ile Dunkirk arasında 178 kilometrelik bir yol var,” dedi.

Sendikanın kararlılığını vurgulayan Delescaut, “Eğer 1.000 ila 2.000 yoldaşımızı sahaya sürersek, bu her 100 metrede bir yoldaş demek olur. Üçüncü etabın gerçekleşebilmesi için Fransa’nın dört bir yanından tüm CRS (Fransız çevik kuvvet polisi) memurlarını toplamaları gerekecek” ifadeleriyle olası kitlesel eylemin hükümeti ciddi şekilde zorlayabileceğini belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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