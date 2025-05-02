Fransa'daki Çelik Sendikası, Tour de France'ı Sabote Edebileceklerini İddia Etti

CGT Genel Sekreteri Jean-Paul Delescaut, Lille merkezli La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, Fransa Bisiklet Turu’nu hedef alan olası protestoya dair net mesajlar verdi. Delescaut, “Açıkça söyleyelim, Tour de France’a ve onu sevenlere saygı duyuyorum, ancak burada ekonomik ve sosyal bir acil durum var” ifadelerini kullandı.

Metal sektörünün herkesin hayatını etkilediğine vurgu yapan Delescaut, “Metal herkesi etkiler. Bisikletler dahil. 7 Temmuz’a kadar çelik endüstrisini millileştirmek hakkında konuşmak için masanın etrafında toplanmazsak, Dunkirk’te sarı mayo olmayacak” diyerek hükümete çağrısını yineledi.