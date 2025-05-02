Fransa'daki Çelik Sendikası, Tour de France'ı Sabote Edebileceklerini İddia Etti
Fransız sendikası Genel Emek Konfederasyonu (CGT), işçilerle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bu yaz düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını engelleme tehdidinde bulundu. CGT’nin hedefindeki 3. etap, 7 Temmuz’da Nord bölgesinde yer alan Valenciennes ile Dunkirk arasında koşulacak. Sendikanın bu hamlesi, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France’ın planlamasını sekteye uğratabilir.
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302 işçi işten atılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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