Verdiğin Cevaplara Göre Partnerinle Arandaki En Büyük Farkı Söylüyoruz!
Verdiğin Cevaplara Göre Partnerinle Arandaki En Büyük Farkı Söylüyoruz!
Verdiğin cevaplara göre, partnerinle arandaki en büyük farkı söylüyoruz! Seninle partnerin arasındaki bu farkı keşfetmek ister misin?
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Hangi durumda partnerin daha rahat hisseder?
3. Partnerin için hangisi daha önemlidir?
4. Aranızda ne kadar yaş farkı var?
5. Söyle bakalım son üç ay içinde en az 5 gece birbirinize kırgın uyudunuz mu?
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6. Birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?
7. Partnerinin burcunu öğrenelim!
8. Son olarak, senin de burcunu öğrenelim!
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