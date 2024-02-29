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Verdiğin Cevaplara Göre Partnerinle Arandaki En Büyük Farkı Söylüyoruz!

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Partnerinle Arandaki En Büyük Farkı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 23:02

Verdiğin cevaplara göre, partnerinle arandaki en büyük farkı söylüyoruz! Seninle partnerin arasındaki bu farkı keşfetmek ister misin?

İstiyorsan, seni teste alalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Hangi durumda partnerin daha rahat hisseder?

3. Partnerin için hangisi daha önemlidir?

4. Aranızda ne kadar yaş farkı var?

5. Söyle bakalım son üç ay içinde en az 5 gece birbirinize kırgın uyudunuz mu?

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6. Birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?

7. Partnerinin burcunu öğrenelim!

8. Son olarak, senin de burcunu öğrenelim!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Daha sakin!

Partnerin, hayatta karşılaştığı olumsuz durumları sakin ve soğukkanlı bir şekilde karşılıyor. O, yaşadığı her şeyin bir şekilde düzeleceğine inanıyor, kaybedilen şeylerin yerini başka güzelliklerin alacağına güveniyor. Bu nedenle hayatı sana kıyasla daha az stresli bir şekilde yaşıyor ve kendini hiç yıpratmadan, hayatı olumlu bir şekilde sürdürmeye odaklanıyor.

Daha gerçekçi!

Partnerin sana kıyasla daha gerçekçi bir bakış açısına sahip. Sen olumlu veya olumsuz eğilimlerle olaylara yaklaşırken, o her şeyi daha objektif bir şekilde değerlendirebiliyor. Bu özelliği, çevresindeki birçok insan tarafından fark ediliyor ve hatta bir sorun olduğunda fikrine danışılabilecek biri olarak biliniyor.

Daha enerjik!

Senin daha ciddi ve ağırbaşlı bir kişiliğin varken, partnerin ise enerji dolu ve canlı biri. Partnerin girdiği her ortamda samimiyeti ve enerjisiyle hemen dikkat çekiyor. Herkesle çok iyi anlaşabilen bir yapıya sahip olduğu için bu dünyada konuşup anlaşamayacağı bir insan neredeyse yok gibi ama sen öyle misin? Herkese yanaşmaz, her önüne gelenle konuşmazsın. İşte sizin aranızdaki en büyük fark bu! :)

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Daha sakin! Partnerin, hayatta karşılaştığı olumsuz durumları sakin ve soğukkanlı bir şekilde karşılıyor. O, yaşadığı her şeyin bir şekilde düzeleceğine inan... Devamını Gör