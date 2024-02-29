Verdiğin Cevaplara Göre Partnerinle Arandaki En Büyük Farkı Söylüyoruz!

Senin daha ciddi ve ağırbaşlı bir kişiliğin varken, partnerin ise enerji dolu ve canlı biri. Partnerin girdiği her ortamda samimiyeti ve enerjisiyle hemen dikkat çekiyor. Herkesle çok iyi anlaşabilen bir yapıya sahip olduğu için bu dünyada konuşup anlaşamayacağı bir insan neredeyse yok gibi ama sen öyle misin? Herkese yanaşmaz, her önüne gelenle konuşmazsın. İşte sizin aranızdaki en büyük fark bu! :)