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Vedat Milor'un Üstü Kapalı İktidar Eleştirisi Kafaları Karıştırdı

Vedat Milor'un Üstü Kapalı İktidar Eleştirisi Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.02.2025 - 14:18

Uzun ve başarılı bir akademik kariyeri olsa da Vedat Milor Türk insanı tarafından gurmeliği ve televizyonculuğuyla tanınan bir figür. Aynı zamanda sıkı bir Twitter (X) kullanıcısı. Genellikle siyasi paylaşımlardan uzak duran Milor, Türkiye'deki ortamı İngilizce bir paylaşım üzerinden gördü. Ancak takdir eden kadar eleştiren de oldu.

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Vedat Milor'u en son lahmacuncu olayıyla hatırlıyoruz. O günden beri YouTube'da olsun Twitter'da olsun karşımıza çıksa da çok da göz önüne gelmiyor.

Vedat Milor'u en son lahmacuncu olayıyla hatırlıyoruz. O günden beri YouTube'da olsun Twitter'da olsun karşımıza çıksa da çok da göz önüne gelmiyor.

Milor geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. İngilizce yaptığı paylaşım şöyle;

Milor geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. İngilizce yaptığı paylaşım şöyle;
twitter.com

- Türkiye'de hayat nasıl?

- Şikayet edemeyiz.

- Bu harika!

- Hayır, cidden... Şikayet edemeyiz.

Tabii tepkiler de bu tip paylaşımların olmazsa olmazı.

Tabii tepkiler de bu tip paylaşımların olmazsa olmazı.
twitter.com

İronik yanıtlar da geldi.

İronik yanıtlar da geldi.
twitter.com

Üstü kapalı yazacağına hiç yazma diyenler de oldu.

Üstü kapalı yazacağına hiç yazma diyenler de oldu.
twitter.com
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İroni dozu arttı.

İroni dozu arttı.
twitter.com

"Bugünlük bu kadar aktivizm yeter" dendi.

"Bugünlük bu kadar aktivizm yeter" dendi.
twitter.com

Bir karikatürle desteklendi.

Bir karikatürle desteklendi.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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