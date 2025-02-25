Vedat Milor'un Üstü Kapalı İktidar Eleştirisi Kafaları Karıştırdı

Uzun ve başarılı bir akademik kariyeri olsa da Vedat Milor Türk insanı tarafından gurmeliği ve televizyonculuğuyla tanınan bir figür. Aynı zamanda sıkı bir Twitter (X) kullanıcısı. Genellikle siyasi paylaşımlardan uzak duran Milor, Türkiye'deki ortamı İngilizce bir paylaşım üzerinden gördü. Ancak takdir eden kadar eleştiren de oldu.