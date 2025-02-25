Vedat Milor'un Üstü Kapalı İktidar Eleştirisi Kafaları Karıştırdı
Vedat Milor'un Üstü Kapalı İktidar Eleştirisi Kafaları Karıştırdı
Uzun ve başarılı bir akademik kariyeri olsa da Vedat Milor Türk insanı tarafından gurmeliği ve televizyonculuğuyla tanınan bir figür. Aynı zamanda sıkı bir Twitter (X) kullanıcısı. Genellikle siyasi paylaşımlardan uzak duran Milor, Türkiye'deki ortamı İngilizce bir paylaşım üzerinden gördü. Ancak takdir eden kadar eleştiren de oldu.
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Vedat Milor'u en son lahmacuncu olayıyla hatırlıyoruz. O günden beri YouTube'da olsun Twitter'da olsun karşımıza çıksa da çok da göz önüne gelmiyor.
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Milor geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. İngilizce yaptığı paylaşım şöyle;
Tabii tepkiler de bu tip paylaşımların olmazsa olmazı.
İronik yanıtlar da geldi.
Üstü kapalı yazacağına hiç yazma diyenler de oldu.
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İroni dozu arttı.
"Bugünlük bu kadar aktivizm yeter" dendi.
Bir karikatürle desteklendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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