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Vatandaş Tamir İşleri İçin İstenen Fahiş Ücretlerden Şikayetçi

Vatandaş Tamir İşleri İçin İstenen Fahiş Ücretlerden Şikayetçi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.02.2025 - 16:27

Son yıllarda artan enflasyon etkisini hayatın her alanında gösteriyor. Genellikle marketlerde satılan temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlardan şikayetçi olunsa da hizmetlerdeki fiyat artışları da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir diğer konu ise ustalık ücretleri. Ücretler o kadar yüksek ki pek çok kişi kendi işini görmeye başladığını belirtiyor.

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Bir Twitter kullanıcısı ise ustaları şu paylaşımıyla uyardı.

Bir Twitter kullanıcısı ise ustaları şu paylaşımıyla uyardı.
twitter.com

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Fiyatlar arasındaki tutarsızlıklar da başka bir konu.

Fiyatlar arasındaki tutarsızlıklar da başka bir konu.
twitter.com

Kısa süren işlemler için yüksek paralar talep edilmesi de sık duyulan şikayetlerden.

Kısa süren işlemler için yüksek paralar talep edilmesi de sık duyulan şikayetlerden.
twitter.com

Pek çok kişi için YouTube kurtacısı olabiliyor.

Pek çok kişi için YouTube kurtacısı olabiliyor.
twitter.com
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Parça ücretleri de bahane edilenler arasında.

Parça ücretleri de bahane edilenler arasında.
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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