Vatandaş Tamir İşleri İçin İstenen Fahiş Ücretlerden Şikayetçi

Son yıllarda artan enflasyon etkisini hayatın her alanında gösteriyor. Genellikle marketlerde satılan temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlardan şikayetçi olunsa da hizmetlerdeki fiyat artışları da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir diğer konu ise ustalık ücretleri. Ücretler o kadar yüksek ki pek çok kişi kendi işini görmeye başladığını belirtiyor.