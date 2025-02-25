Vatandaş Tamir İşleri İçin İstenen Fahiş Ücretlerden Şikayetçi
Vatandaş Tamir İşleri İçin İstenen Fahiş Ücretlerden Şikayetçi
Son yıllarda artan enflasyon etkisini hayatın her alanında gösteriyor. Genellikle marketlerde satılan temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlardan şikayetçi olunsa da hizmetlerdeki fiyat artışları da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir diğer konu ise ustalık ücretleri. Ücretler o kadar yüksek ki pek çok kişi kendi işini görmeye başladığını belirtiyor.
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Bir Twitter kullanıcısı ise ustaları şu paylaşımıyla uyardı.
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Fiyatlar arasındaki tutarsızlıklar da başka bir konu.
Kısa süren işlemler için yüksek paralar talep edilmesi de sık duyulan şikayetlerden.
Pek çok kişi için YouTube kurtacısı olabiliyor.
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Parça ücretleri de bahane edilenler arasında.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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