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Vatandaş İstanbul'da Kıt Kanaat Geçiniyor, Yeterli Gıda Alamadığı İçin Porsiyonları Küçültüyor

Vatandaş İstanbul'da Kıt Kanaat Geçiniyor, Yeterli Gıda Alamadığı İçin Porsiyonları Küçültüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 13:20

Enflasyondaki yükseliş sürerken, hayat pahalılığı önce büyük şehirlerde etkili olunca İstanbullu geçim sıkıntısı yaşıyor. İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) aylık araştırma sonuçlarını açıkladı. İstanbulluların neredeyse yarısı kıt kanaat geçinebiliyor.

Kaynak: https://ipa.istanbul/wp-content/uploa...
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İPA, Nisan ayı İstanbul Barometresi sonuçlarını açıkladı.

İPA, Nisan ayı İstanbul Barometresi sonuçlarını açıkladı.

İstanbul'da yaşayan 1.000 vatandaşla telefonla görüşerek yapılan anket sonuçlarına göre, İstanbulluların yüzde 44'ü kıt kanaat geçinebilirken, katılımcıların yüzde 43'ü de porsiyonlarını küçülttüğünü söyledi.

İstanbulluların ev içi gündemi ekonomik sorunlar oldu.

İstanbulluların ev içi gündemi ekonomik sorunlar oldu.

Katılımcıların yüzde 44,8'i nisan ayında ev içinde ekonomik sorunları konuştu. Mart ayında yüzde 42,7 olan yerel seçim gündemi yüzde 18,3'e indi. 

İstanbul sokaklarında yerel seçim gündemi konuşulmaya devam ederken, ikinci sırada yüzde 31,1 ile ekonomik sorunlar geldi. İstanbullular Nisan ayında Beşiktaş'ta bir gece kulübünde tadilat sırasında gerçekleşen patlamada 29 kişinin hayatını kaybetmesini de konuştu.

Ankette, yüzde 48 oranında aylık kredi kartı borcunun tamamını ödeyenler yine öne çıktı.

Ankette, yüzde 48 oranında aylık kredi kartı borcunun tamamını ödeyenler yine öne çıktı.

İstanbulluların yüzde 33,8’i kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildi. Yüzde 7,2 katılımcı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemedi.

Nisan ayında İstanbullu katılımcıların yüzde 44,3’ü kıt kanaat geçinebilirken, yüzde 20,5’i bazı ödemeleri yapamayarak borca girdiğini, yüzde 9,8’i 'aslında pek geçinemediğini', yüzde 25,4’ü de 'geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini' söyledi.

İstanbul'dan ankete katılanların yüzde 26,2’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü söyledi.

İstanbul'dan ankete katılanların yüzde 26,2’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü söyledi.

Yüzde 38,5 oranında katılımcı ekonominin değişmeyeceğini, yüzde 35,3 de kötüleşeceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 25,7’si kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü söylerken, yüzde 51,8’i değişmeyeceğini, yüzde 22,5’i kötüleşeceğini belirtti.

İstanbulluların yüzde 42,8’i Nisan ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını söyledi.

İstanbulluların yüzde 42,8’i Nisan ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 54,2’si Nisan ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtirken, yüzde 43,3’ü yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.

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güney Bati

Kredi kartları da olmasa yandı ki ne yandı…

ömer

Beğenmiyorlarsa köylerine dönsünler diyenler vardı soğan ekmek yemekten öldüler galiba sesleri çıkmıyor 🙄

NOGAY ERTURAL

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