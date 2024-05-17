Vatandaş İstanbul'da Kıt Kanaat Geçiniyor, Yeterli Gıda Alamadığı İçin Porsiyonları Küçültüyor
Vatandaş İstanbul'da Kıt Kanaat Geçiniyor, Yeterli Gıda Alamadığı İçin Porsiyonları Küçültüyor
Kaynak: https://ipa.istanbul/wp-content/uploa...
Enflasyondaki yükseliş sürerken, hayat pahalılığı önce büyük şehirlerde etkili olunca İstanbullu geçim sıkıntısı yaşıyor. İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) aylık araştırma sonuçlarını açıkladı. İstanbulluların neredeyse yarısı kıt kanaat geçinebiliyor.
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İPA, Nisan ayı İstanbul Barometresi sonuçlarını açıkladı.
İstanbulluların ev içi gündemi ekonomik sorunlar oldu.
Ankette, yüzde 48 oranında aylık kredi kartı borcunun tamamını ödeyenler yine öne çıktı.
İstanbul'dan ankete katılanların yüzde 26,2’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü söyledi.
İstanbulluların yüzde 42,8’i Nisan ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını söyledi.
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Kredi kartları da olmasa yandı ki ne yandı…
Beğenmiyorlarsa köylerine dönsünler diyenler vardı soğan ekmek yemekten öldüler galiba sesleri çıkmıyor 🙄
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