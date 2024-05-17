Vatandaş İstanbul'da Kıt Kanaat Geçiniyor, Yeterli Gıda Alamadığı İçin Porsiyonları Küçültüyor

İstanbulluların yüzde 33,8’i kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildi. Yüzde 7,2 katılımcı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemedi.

Nisan ayında İstanbullu katılımcıların yüzde 44,3’ü kıt kanaat geçinebilirken, yüzde 20,5’i bazı ödemeleri yapamayarak borca girdiğini, yüzde 9,8’i 'aslında pek geçinemediğini', yüzde 25,4’ü de 'geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini' söyledi.