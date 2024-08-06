Van Gölü'nde Yüzen Çocuklar Sudan Sarışın Olarak Çıkıyor!
Van Gölü'nde Yüzen Çocuklar Sudan Sarışın Olarak Çıkıyor!
Van Gölü'ne girip, yaz aylarında serinlemek isteyen çocukların saçları sarıya dönüyor. Kumral tonlardaki çocukların çoğu sudan Galatasaray'ın sarıya boyadığı saçlarıyla ünlü futbolcusu Mauro Icardi gibi çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van Gölü'nün kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklar için yaz mevsiminde göle girmek en büyük eğlence kaynaklarından biri. Göle giren çocukların saçları ise sodanın etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, yaz aylarında Van Gölü'nün sodalı suyunun cilt ve saç üzerinde etkisi olduğunu dile getirdi.
Güneş ve sodalı suyun etkisiyle saçların sarardığını belirten Prof. Dr. Özkol, şunları anlattı: 👇
"Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor.""Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor. Sodanın açıcı etkisi güneşle; bir de buranın rakımı da yüksek olduğu için saçları sarartıyor."
"Tam esmer çocukların değil, biraz daha kumral çocukların saçları daha da sarıya, saçı kızıl olanların da daha da kırmızıya dönebilir. Kışın da etki ortadan kalkınca saçlar yine normal haline dönüyor. "
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü sınıf öğrencisi olan Semih Gök (11) de yaz tatili başlayınca göle girdiklerini belirterek, "Yaz tatili başlayınca Van Gölü'ne girmeye başlıyoruz. Her gün, gölde yüzüyoruz. Bu durum, saçlarımızın sarı olmasına neden oluyor. Bu durumdan da memnunuz" diye konuştu.
Van Gölü'nde yüzen ve saçları sarıya dönen çocuklar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın