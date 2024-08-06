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Savunma Sanayisinde İlk 100'e Giren Türk Şirketi Sayısı 5'e Çıktı: Baykar Listede Yer Almadı!

Savunma Sanayisinde İlk 100'e Giren Türk Şirketi Sayısı 5'e Çıktı: Baykar Listede Yer Almadı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 14:46

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen 'Defense News Top 100'de bu yıl 5 Türk şirket yer aldı. Listede cirosunu Defence News'le paylaşan şirketlere yer verildiği için Baykar'ın listede olmadığı görüldü. 

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Dünyanın en prestijli savunma sanayi yayınlarından Defense News dergisi tarafından savunma sanayi cirosuna göre hazırlanan 2024 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi yayınlarından Defense News dergisi tarafından savunma sanayi cirosuna göre hazırlanan 2024 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı.

2023'te 4 Türk şirketinin bulunduğu listede, bu yıl Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ilk defa yer aldı.

2023'te 4 Türk şirketinin bulunduğu listede, bu yıl Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ilk defa yer aldı.

Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya çıktı.

Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya çıktı.

58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya çıkarken, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi.

58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya çıkarken, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi.

Listedeki bir diğer Türk şirket Roketsan ise 71'inci sıradan kendine yer buldu.

Listedeki bir diğer Türk şirket Roketsan ise 71'inci sıradan kendine yer buldu.
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Listede cirosunu Defence News'e paylaşan şirketlere yer verilirken Baykar'ın bu nedenle listede olmadığı öğrenildi.

Listede cirosunu Defence News'e paylaşan şirketlere yer verilirken Baykar'ın bu nedenle listede olmadığı öğrenildi.

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı. İlk 10'a giren şirketler şöyle: 👇

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı. İlk 10'a giren şirketler şöyle: 👇

  • Lockheed Martin

  • Aviation Industry Corporation of China

  • RTX

  • Northrop Grumman

  • General Dynamics

  • Boeing

  • BAE Systems

  • China State Shipbuilding Corporation Limited 

  • China North Industries Group Corporation Limited

  • L3Harris Technologies

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kunti

çünkü Baykar ASELSAN ve ASFAT in yanından gecemez .Baykar denilen şirket akepe propagandasından başka birsey degil .

İktidar deviren

Aktroller simididen ağlamaya başlamıştır

Salim Topbaş

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