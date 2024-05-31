Uzun Süre Rol Aldıkları Dizilerden Ayrılma Sebepleriyle Herkesi Şaşırtan Ünlü Oyuncular
Uzun Süre Rol Aldıkları Dizilerden Ayrılma Sebepleriyle Herkesi Şaşırtan Ünlü Oyuncular
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
Televizyon serüvenleri devam ederken rollerini bırakmak zorunda kalan ünlüleri ve işlerinden ayrılma sebeplerini sıraladığımız bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Steve Carell (The Office)
2. Donald Glover (Community)
3. Johnny Depp (Fantastic Beasts)
4. Ron Perlman (Hellboy)
5. Danai Gurira (The Walking Dead)
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6. Dan Stevens (Downtown Abbey)
7. Sasha Alexander (NCIS)
8. Sandra Oh (Grey's Anatomy)
9. Nina Dobrev (The Vampire Diaries)
10. Andrew Lincoln (The Walking Dead)
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11. Regé-Jean Page (Bridgerton)
12. Katherine Heigl (Grey's Anatomy)
13. David Duchovny (The X-Files)
14. Zachary Quinto (Heroes)
15. David Caruso (NYPD Blue)
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