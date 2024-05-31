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Uzun Süre Rol Aldıkları Dizilerden Ayrılma Sebepleriyle Herkesi Şaşırtan Ünlü Oyuncular

Uzun Süre Rol Aldıkları Dizilerden Ayrılma Sebepleriyle Herkesi Şaşırtan Ünlü Oyuncular

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 18:46

Televizyon serüvenleri devam ederken rollerini bırakmak zorunda kalan ünlüleri ve işlerinden ayrılma sebeplerini sıraladığımız bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
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1. Steve Carell (The Office)

1. Steve Carell (The Office)

Oyuncu ailesiyle daha fazla zaman geçirmek ve yeni projelere odaklanmak için The Office'ten ayrıldı.

2. Donald Glover (Community)

2. Donald Glover (Community)

Oyuncu Childish Gambino olarak müzik kariyerine odaklanmak için diziden ayrıldı.

3. Johnny Depp (Fantastic Beasts)

3. Johnny Depp (Fantastic Beasts)

Oyuncu yasal mücadeleleri ve kamusal imaj sorunlarıyla ilgili tartışmalar nedeniyle seriden çıkarıldı.

4. Ron Perlman (Hellboy)

4. Ron Perlman (Hellboy)

Oyuncu serinin yönetmen Guillermo del Toro'ya ait olduğunu düşündüğü ve onsuz yer almak istemediği için Hellboy'un yeniden çekimlerine geri dönmeyi reddetti.

5. Danai Gurira (The Walking Dead)

5. Danai Gurira (The Walking Dead)

Gurira, diğer oyunculuk ve yazarlık fırsatlarına odaklanmak için 10. sezonda diziden ayrıldı.

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6. Dan Stevens (Downtown Abbey)

6. Dan Stevens (Downtown Abbey)

Oyuncu diziden ayrılma sebebi klasik karakter tiplemesinden kaçınmak ve yeni roller aramaktı.

7. Sasha Alexander (NCIS)

7. Sasha Alexander (NCIS)

Oyuncu fiziksel olarak yorucu olan zorlu çekim programı nedeniyle diziden ayrıldı.

8. Sandra Oh (Grey's Anatomy)

8. Sandra Oh (Grey's Anatomy)

Oyuncu on sezonun ardından yeni yaratıcı roller aramak için diziden ayrıldı.

9. Nina Dobrev (The Vampire Diaries)

9. Nina Dobrev (The Vampire Diaries)

Oyuncu altı sezonun ardından diğer oyunculuk fırsatlarını takip etmek için diziden ayrıldı.

10. Andrew Lincoln (The Walking Dead)

10. Andrew Lincoln (The Walking Dead)

Oyuncu ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için diziden ayrıldı.

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11. Regé-Jean Page (Bridgerton)

11. Regé-Jean Page (Bridgerton)

Oyuncu diziden ayrılmak zorunda kaldı çünkü sadece bir sezonluk rol için imza atmıştı ve ayrıca başka projeleri keşfetmek istiyordu.

12. Katherine Heigl (Grey's Anatomy)

12. Katherine Heigl (Grey's Anatomy)

Oyuncu diziden ailevi nedenler ve dizinin programından ve karakterinin gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği gerekçe göstererek ayrıldı.

13. David Duchovny (The X-Files)

13. David Duchovny (The X-Files)

Duchovny yedi sezonun ardından, yeni rol arayışı ve ayrıca sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle diziden ayrıldı.

14. Zachary Quinto (Heroes)

14. Zachary Quinto (Heroes)

Oyuncu Heroes Reborn için geri dönmemeyi seçti çünkü farklı roller peşinde koşmak istiyordu ve dizideki zamanının dolduğunu düşünüyordu.

15. David Caruso (NYPD Blue)

15. David Caruso (NYPD Blue)

Oyuncu bir sezon rol oynadıktan sonra NYPD Blue'dan ayrılarak film kariyerine başladı, ancak bu kariyer beklendiği gibi sonuçlanmadı ve televizyona dönmeden önce zorlu bir dönem geçirdi.

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