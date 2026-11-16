Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıktı: Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Kızı Emine Konserde Görüntülendi
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Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızı Emine, uzun bir aradan sonra kameralara yansıdı. 14 yaşındaki Emine, babaannesi Emine Özilhan'la birlikte Cenk Eren'in sanat hayatının 30. yılı için verdiği konserin ön sıralarında görüntülendi. Konserden gelen kareler, annesi Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızının son halini merak edenlere de bir fırsat sundu.
Kaynak: HT Kulüp
Uzun süre gözlerden uzak büyütülen Yasemin Ergene'nin kızı Emine, şubatta Etiler'de görüntülenmişti.
Cenk Eren, sanat hayatının 30. yılını Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle kutladı.
Emine'nin yanındaki isim, konseri ön sıralardan izleyen babaannesi Emine Özilhan'dı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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