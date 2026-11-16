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Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıktı: Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Kızı Emine Konserde Görüntülendi

Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıktı: Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Kızı Emine Konserde Görüntülendi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 15:04
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Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın kızı Emine, uzun bir aradan sonra kameralara yansıdı. 14 yaşındaki Emine, babaannesi Emine Özilhan'la birlikte Cenk Eren'in sanat hayatının 30. yılı için verdiği konserin ön sıralarında görüntülendi. Konserden gelen kareler, annesi Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızının son halini merak edenlere de bir fırsat sundu.

Kaynak: HT Kulüp

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Uzun süre gözlerden uzak büyütülen Yasemin Ergene'nin kızı Emine, şubatta Etiler'de görüntülenmişti.

Uzun süre gözlerden uzak büyütülen Yasemin Ergene'nin kızı Emine, şubatta Etiler'de görüntülenmişti.

Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle tanınan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la evliliğinden olan kızı Emine'yi uzun süre kamuoyundan uzak tuttu. Anne ve kız, şubat ayında Etiler'de bir tırnak bakım merkezinden çıkarken görüntülenmiş, Ergene o gün kızının fotoğraflanmaması için arabasını kapıya yaklaştırmaya çalışsa da sorulara yanıt vermeden oradan ayrılmıştı. Haziranda ise Emine ile kız kardeşi Ela, Kerem Bürsin'le birlikte görüntülenmiş ve ikilinin güzelliği sosyal medyada konuşulmuştu. Bir kazanın ardından ilk kez görüntülenen İzzet Özilhan'ın kareleri de eylül sonunda gündeme gelirken, Emine'nin kasım ayındaki yeni görüntüsü İstanbul'daki bir konser salonundan geldi.

Cenk Eren, sanat hayatının 30. yılını Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle kutladı.

Cenk Eren, sanat hayatının 30. yılını Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle kutladı.
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Konserin sahibi Cenk Eren, sanat hayatının 30. yılını kutlamak için 15 Kasım akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Kariyerine damga vuran şarkılarını seslendiren sanatçı, repertuvarına sevdiği eserleri de ekleyerek izleyicilerine uzun bir gece yaşattı. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı konserde, ön sıralarda yer alanlar arasında Emine ve babaannesinin yanı sıra Neşe Gönül ile Merih Turan da vardı. Üç on yıllık müzik yolculuğunu sahneye taşıyan gece, böylece Emine'nin yeniden görüntülendiği bir buluşmaya da dönüştü.

Emine'nin yanındaki isim, konseri ön sıralardan izleyen babaannesi Emine Özilhan'dı.

Emine'nin yanındaki isim, konseri ön sıralardan izleyen babaannesi Emine Özilhan'dı.

HT Kulüp'ün haberinde Emine Özilhan'ın torunu Emine ile birlikte konseri ön sıralardan izlediği ve sanatçının performansına eşlik ettiği belirtildi. Haberde Yasemin Ergene'nin konserde bulunup bulunmadığına dair bir bilgi yer almadı. Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın yolları ayrıldıktan sonra kızlarına ait her yeni görüntü merakla karşılanırken, Emine'nin babaannesiyle konserde görüntülenmesi de uzun bir aradan sonra magazin gündemine düşen yeni karelerden biri oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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