Uzmanlar Neden Korkmaktan Bu Kadar Haz Alındığını Bilimsel Olarak Açıkladı

Paranormal inanç, dini inanç ve maneviyat konularında uzmanlaşan Dr. Schofield, bunun çeşitli nedenleri olduğunu, ancak her şeyin bir durumun ne kadar 'gerçek' olduğuna bağlı olarak zevk alma düzeyimize bağlı olduğunu, korku filmi izlemenin korkutucu olduğunu ama bunu yaparken tehlikede olunmadığını söyledi.