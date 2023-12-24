Uzmanlar Neden Korkmaktan Bu Kadar Haz Alındığını Bilimsel Olarak Açıkladı
Uzmanlar Neden Korkmaktan Bu Kadar Haz Alındığını Bilimsel Olarak Açıkladı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/24393...
Korku hissinden neden haz alıyoruz hiç merak ettiniz mi? Ödümüz kopsa da asla vazgeçmeden sinema salonlarına akın etmemizin sebebi nedir?
Buyurun Dr. Schofield bu konuyu bizlere nasıl açıklıyor bakalım...👇👇👇
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Ekstrem sporlar yapmaktan tutun korku evlerine gitmeye kadar yapılan etkinliklerde yaşanan adrenalin sebebiyle çoğu insan korku hissini sever. Kalp atışlarımız hızlanır, avuç içlerimiz terler, kaslarımız gerilir, omurgalarımız titrer, midemiz bulanır ve vücudumuz karıncalanır ama ne hikmetse bir şekilde bundan zevk alırız.
Psikolog Malcolm Schofield'a göre bunun nedeni evrim, biyoloji ve toplum.
Savaş ya da kaç olarak bilinen korku hissine verdiğimiz biyolojik tepkinin, bizi hayati tehlike arz eden durumlara hazırlamak amacıyla binlerce yıl boyunca içgüdüsel olarak evrimleştiğini söyledi.Paniklediğimizde yaşadığımız adrenalin patlamasının son derece bağımlılık yapıcı olabileceğini de belirtti.
Korkunun karşısında durmak ve olaydan yara almadan kurtulmak çoğu insana büyük bir haz duygusu veriyor. Bir korku filmi izlediğimizde derinlere kök salmış insan içgüdülerimiz hareket geçiyor ve önümüzde duran korkuyu yendiğimizi düşünüyoruz.
Bu da beynimizi, hayatta kaldığımız için bizi ödüllendirmenin bir yolu olarak iyi hissettiren duygular salgılamaya sevk ediyor. Ancak tehlikeden çok fazla zevk almak psikopati ve sürekli aşırı risk alma davranışlarına yol açabilir.
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Derby Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Schofield, korkmak için potansiyel olarak ölümcül durumlara giriyorsanız, bunun karanlık bir şeye işaret edebileceğini söyledi. Schofield, korkaklığın ardındaki bilimi ve çok fazla zevk almanın kişiliklerimiz ve zihinsel durumlarımız hakkında neleri ortaya çıkarabileceğini ayrıntılı olarak şöyle açıklıyor:
Neden korkmaktan hoşlanıyoruz?
"Paraşütle atlama gibi ekstrem bir spor yapıyorsanız, daha fazla tehlike söz konusudur, ancak yine de her şey güvenliyse, iyi olma olasılığınız yüksektir ve bu yüzden yine de eğlencelidir. Ancak öngörülemeyen, aniden ortaya çıkan tehlikeli bir durumda yaşadığınız korku daha az arzu edilir."
Arkasındaki bilim nedir?
"Ayrıca korku hissetmeyen atalarımızın kaplanlar tarafından yenmesi ve genlerini aktaramaması daha olasıydı...Bir başka teori de biyolojiktir. Korku bize bağımlılık yapabilecek bir adrenalin patlaması yaşatır."
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Daha sosyal temelli bir teoriye göre ise medya ve ailelerimiz bizi korkuyla yüzleşmenin bir güç göstergesi olduğu yönünde hayata hazırlıyor. Eğer korku gerçek değilse, onunla meşgul olmak bize bir kontrol gücü sağlar ve bu da kendi hayatlarımızdaki kontrol eksikliğini telafi edebilir."
Neden bazı insanlar bundan nefret ediyor?
"Öte yandan bungee jumping veya köpekbalıklarıyla yüzmeye doyamayanlar da var. Risk alma ve sansasyon arama eğilimindeler, bu yüzden paraşütle atlama gibi aktivitelerden hoşlanıyorlar. Kumar oynamayı seviyorsanız da 'korkudan zevk alma' kategorisine girersiniz."
Ne kadar ileri gidebilir?
Ancak bir şeyin fazlası genellikle kötüdür ve bu korku için de geçerlidir. Dr. Schofield, "Bundan kesinlikle çok fazla keyif alabilirsiniz ama ekstrem sporlar söz konusu olduğunda sakatlanma ihtimaliniz de vardır; her risk alma davranışında olduğu gibi, bunun da her zaman olumsuz yanları vardır."
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"Endişeli bir kişiliğe sahipseniz ve bir korku filmi izliyorsanız, bu uykusuz geceler geçirmenize neden olabilir ve eğer yaptığınız şey sizin ya da çevrenizdekilerin zarar görmesine yol açıyorsa, bu büyük bir soruna yol açabilir. Sınırlarınızı bilin!"
Sürekli olarak korkutucu veya aşırı riskli faaliyetlere katılmak da psikopatik eğilimleriniz olduğunu gösterebilir. Psikopati; empati eksikliği, dürtüsellik, manipülasyon ve umursamazlık ile karakterize edilen ciddi bir kişilik bozukluğudur.
Dr. Schofield şunları söyledi: "Artık korkmanın en yaygın yolları korku filmleri ya da korkutucu TV şovları izlemek, ve tabii ki artık korkutucu oyunlar da bunlara dahil. Bunlar korkmanın çok güvenli yolları."
"Güvenli bir alanda yaşadığımız korku, özellikle korku filmi izlerken katartik ve iyi bir stres giderici olabilir. Gerilim artabilir ve sonra gerilimi azaltan büyük bir 'jump scare' olur ve her şey daha sürükleyici ve gerçekçi hale gelse bile, nispeten risksiz kalmaya devam eder."
"Viktorya döneminde Penny Dreadful'lar ve korku kitapları vardı, ancak yaklaşık 80 yıl sonra Nosferatu gibi korku filmlerinin ve Resident Evil gibi video oyunlarının ortaya çıkmasıyla, bu daha gerçekçi korkular sınırları daha da zorlayarak heyecan arayanlar için daha çekici hale geldi."
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"Sanal gerçekliğin son yıllarda ana akım bir teknoloji haline gelmesiyle birlikte, daha da gerçekçi ve sürükleyici korku arayışı deneyimleri görmemiz muhtemel ve bu seçenekler de güvenli kabul edilebilir."
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