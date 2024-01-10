Uzman İsim Yanıt Verdi: Bir Uçakta Oturulabilecek En Güvenli Koltuk Hangisi?

Alaska ve Japonya Havayolları uçaklarında peş peşe yaşanan kazalar sonrası uçaklara ilişkin tarihsel bir tartışma bir kez daha gündemde. ABD'li The Wall Street Journal Gazetesi, tarihi soruyu bu kez bizzat uzmanına sordu: 'Uçaklarda gerçekten daha güvenli bir koltuk var mı?'

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