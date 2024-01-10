Uzman İsim Yanıt Verdi: Bir Uçakta Oturulabilecek En Güvenli Koltuk Hangisi?
Uzman İsim Yanıt Verdi: Bir Uçakta Oturulabilecek En Güvenli Koltuk Hangisi?
Alaska ve Japonya Havayolları uçaklarında peş peşe yaşanan kazalar sonrası uçaklara ilişkin tarihsel bir tartışma bir kez daha gündemde. ABD'li The Wall Street Journal Gazetesi, tarihi soruyu bu kez bizzat uzmanına sordu: 'Uçaklarda gerçekten daha güvenli bir koltuk var mı?'
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Japonyo'da geçen hafta bir yolcu uçağının pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpışması sonucu meydana gelen kazada altı kişi ölmüştü.
Yine geçtiğimiz hafta içi Alaska Hava Yollarına ait bir Boeing 737 tipi yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parça koptu ve uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Peş peşe yaşanan kazalar sonrası ABD'li The Wall Street Journal Gazetesi, Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nden Doçent Anthony Brickhouse'a uçaktaki en güvenli koltuğun hangisi olduğunu sordu.
Brickhouse, tarih boyunca tartışılan soruya şöyle yanıt verdi: "Uçakta oturmak için gerçekten 'en güvenli' yer diye bir şey yok. Bana uçağın nasıl düşeceğini söylerseniz ancak o zaman nereye oturabileceğinizi söylerim."
Brickhouse’a göre, güvenli koltuk diye bir şey olmasa da görece güvenli koltuklardan söz etmek mümkün. Bunlar ise uçağın arka kısmı ve kanatlara yakın olan koltuklar. Uzman isim bunun nedenini ise ekstra genişlik ve acil inişte kapıya yakın olması gibi nedenlerle açıklıyor.
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